Por qué bajó el precio de la frutilla en Jujuy y cuánto cuesta hoy el kilo

La temporada de frutillas ya está en marcha en Jujuy y trae una buena noticia para quienes esperan cada año la llegada de esta fruta: después de las primeras cosechas, el precio comenzó a descender y se espera que continúe bajando durante las próximas semanas.

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En un recorrido realizado por el Mercado de Concentración y Abasto, comerciantes confirmaron que el kilo de frutillas, que llegó a venderse entre 18.000 y 20.000 pesos al inicio de la temporada, hoy puede conseguirse desde 10.000 pesos , una baja cercana al 50%.

Sin embargo, los valores todavía presentan diferencias según el lugar de compra. En un relevamiento realizado en San Salvador de Jujuy, el kilo se ofrece a $12.000 en Chijra y alcanza los $16.000 en Los Perales , mientras que en el Mercado de Abasto se consiguen algunas de las opciones más económicas.

Juan Carlos Marcelo, productor frutillero de la zona de Perico, explicó que la baja responde a un aumento gradual de la oferta. "Comenzamos a producir a mediados de junio y ahora ya está saliendo un poco más de fruta" , señaló.

Según explicó, durante las últimas semanas los productores debieron enfrentar varias jornadas de fuertes heladas, lo que obligó a proteger los cultivos con tela térmica para evitar pérdidas. "Cuando la temperatura baja de los tres grados bajo cero ya empieza a haber daños en la producción. Por eso la mayoría de los productores mantiene las plantas cubiertas con tela térmica", indicó a TodoJujuy.

Las primeras frutillas de cada temporada suelen ser las más caras porque todavía hay poca oferta y la demanda es alta. A medida que aumenta la producción, el precio comienza a acomodarse, una situación que ya empezó a reflejarse en los mercados de Jujuy.

Cuándo volverá a bajar el precio

Para los productores, el descenso todavía no terminó. Marcelo explicó que durante los primeros días de agosto comenzará a ingresar con mayor fuerza la producción proveniente de Tucumán, uno de los principales polos frutilleros del país. "Cuando empieza a salir más frutilla de Tucumán los precios bajan y también se hace más accesible la producción de Jujuy", sostuvo.

Además, recordó que gran parte de la producción jujeña no queda únicamente en la provincia. Durante las primeras semanas de cosecha también se envían partidas hacia provincias como Chaco y Formosa, donde existe una importante demanda por las frutillas tempranas producidas en los Valles.

En la actualidad, la zona de Perico concentra entre 60 y 80 hectáreas destinadas al cultivo de frutillas, una actividad que se consolidó en los últimos años como una de las producciones hortícolas más importantes de la región.

Cómo reconocer una frutilla fresca

El productor también brindó algunos consejos para los consumidores al momento de comprar. El principal indicador de frescura es el aspecto del fruto. "La frutilla tiene que tener un brillo intenso. Cuando ya se la ve opaca o más oscura significa que lleva más tiempo cosechada", explicó.

También destacó que cada vez más productores buscan reducir el uso de determinados productos fitosanitarios y avanzar hacia formas de producción más cuidadosas, un aspecto que también influye en la calidad final de la fruta.