Cómo son los perros que viven para cuidar al ganado en la Puna

Los perros que viven para cuidar al ganado en la Puna

En la Puna y la estepa patagónica , donde la ganadería convive desde hace décadas con depredadores como el puma y el zorro colorado, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) promueve una estrategia que gana cada vez más terreno: el uso de perros protectores de ganado.

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Lejos de tratarse de animales entrenados para atacar, estos perros desarrollan un fuerte vínculo con ovejas y cabras desde sus primeros días de vida y cumplen la función de custodiar permanentemente a la majada.

La experiencia fue uno de los ejes de una jornada realizada el pasado 7 de julio en la Estación Experimental Alto Valle del INTA Guerrico , donde productores compartieron experiencias sobre esta tecnología que busca disminuir las pérdidas sin recurrir al control letal de la fauna silvestre.

La ingeniera del INTA Los Menucos, Rocío Álvarez , explicó que los perros protectores constituyen una herramienta más dentro del manejo ganadero y aclaró que no eliminan por completo los ataques.

"Es una herramienta más; no es un control mágico que va a ayudar a que la depredación llegue a cero", señaló.

La especialista indicó que el objetivo principal es disminuir las pérdidas ocasionadas por los depredadores y favorecer la convivencia entre la producción ganadera y especies como el puma y el zorro colorado.

Los perros que viven para cuidar al ganado en la Puna

No atacan al puma: lo ahuyentan

Una de las principales características de estos perros es que no salen a pelear con los animales silvestres. Su estrategia consiste en marcar territorio de manera permanente para evitar que los depredadores se acerquen.

"No trabajan de esa manera, sino que lo que hacen es ir delimitando un territorio a través de la orina", explicó Álvarez.

A esa señal química se suma un ladrido constante que advierte la presencia del perro y funciona como un elemento disuasorio.

Las razas más utilizadas son el Maremmano-Abruzzese y el Pastor del Pirineo, animales que alcanzan entre 30 y 45 kilos y pueden medir hasta 70 centímetros de altura.

El secreto está en los primeros meses de vida

Para que el sistema funcione correctamente, el cachorro debe generar un vínculo con el ganado desde el nacimiento. Ese proceso, conocido como impronta, comienza incluso antes de que nazcan los perros.

"Los cachorros se empiezan a familiarizar con los olores de su nueva familia, que va a ser la oveja o la chiva", detalló Álvarez.

Por ese motivo, la madre permanece junto a la majada durante la gestación y el parto. Durante los primeros 45 días de vida, los cachorros permanecen exclusivamente con los animales que deberán proteger.

Luego atraviesan un período sin contacto con otros perros para evitar que desarrollen conductas propias de una jauría. Recién alrededor de los 14 meses alcanzan la madurez suficiente para desempeñar plenamente su función de protección.

No cumplen el mismo rol que un perro de arreo

Los especialistas remarcan que estos perros no deben confundirse con razas utilizadas para arrear animales, como el Border Collie o el Kelpie. Mientras esos ejemplares trabajan bajo órdenes del productor, el perro protector desarrolla un fuerte sentido de pertenencia hacia la majada y actúa con autonomía.

"Tiende a sacar los animales del corral porque lo que quiere es tener su majada en libertad", explicó la ingeniera.

Esa característica obliga a adaptar algunas tareas de manejo para evitar conflictos entre ambos tipos de perros.

El trabajo de estos animales demanda un importante desgaste físico. Un perro protector adulto puede recorrer hasta 30 kilómetros diarios vigilando el territorio donde se encuentra el ganado.

Por ese motivo necesita una alimentación específica.

Según el INTA, debe consumir diariamente entre 600 y 800 gramos de alimento balanceado, con un contenido de entre 25 y 30% de proteínas y un mínimo de 20% de grasas para sostener su nivel de actividad.

Los perros que viven para cuidar al ganado en la Puna.

Una inversión que reduce pérdidas

Desde el punto de vista económico, el organismo sostiene que incorporar un perro protector representa una inversión rentable. Álvarez explicó que el costo de adquirir uno de estos animales equivale aproximadamente al valor de entre 12 y 15 corderos.

Sin embargo, recordó que muchos establecimientos pierden una cantidad superior de animales cada año debido a los ataques de depredadores.

Como estos perros tienen una vida útil de 10 a 12 años, la inversión puede recuperarse rápidamente.

Cómo corrigen las malas conductas

Durante la etapa de crecimiento algunos cachorros juegan de manera brusca con los corderos, una conducta que debe corregirse. Lejos de utilizar castigos físicos, el INTA recomienda colocar pequeños lastres —como cadenas o trozos de cubierta sujetos al collar— para disminuir la velocidad del animal.

Álvarez advirtió que la violencia genera el efecto contrario. "Ser violentos o agresivos sólo hará que el perro adquiera mayor desconfianza hacia su amo", sostuvo.

La especialista agregó que un manejo inadecuado puede provocar que el animal abandone la majada y deje de cumplir la función para la que fue criado.

También recomiendan avisar a los vecinos

Los perros protectores no distinguen los límites de los alambrados y pueden patrullar sectores cercanos a establecimientos vecinos.

Por eso, desde el INTA recomiendan informar previamente sobre su presencia para evitar conflictos o situaciones que puedan poner en riesgo al animal.

Para los especialistas, esta tecnología representa un cambio de paradigma en la producción ganadera de regiones como la Puna y la Patagonia, ya que permite proteger ovejas y cabras reduciendo las pérdidas económicas sin recurrir a métodos letales contra la fauna silvestre.