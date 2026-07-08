Rescataron a 42 vicuñas en la Puna jujeña e imputaron al dueño de un criadero

Rescataron 42 vicuñas en la Puna jujeña e imputaron al dueño de un criadero

Un total de 42 vicuñas fueron rescatadas y trasladadas desde el Criadero N.º 2 de la localidad de Rodero, en la Puna jujeña, durante un operativo. El propietario del predio fue imputado por el presunto delito de maltrato animal.

La medida fue ordenada por el Juzgado Ambiental, a pedido de la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación, en el marco de una denuncia presentada por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy.

El dueño del predio donde permanecían los animales fue imputado el pasado viernes por el delito de maltrato animal. De acuerdo con la información oficial, la acusación se fundamenta en que no habría alimentado en cantidad y calidad suficiente a los ejemplares que se encontraban cautivos.

Un operativo interinstitucional Del procedimiento participaron la Secretaría de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Seguridad, el Juzgado Ambiental y la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público de la Acusación. También intervino personal técnico del INTA Miraflores, que colaboró en las tareas de rescate y posterior recepción de los animales.

Las vicuñas fueron trasladadas con vida Gracias al trabajo coordinado entre los organismos intervinientes, los 42 ejemplares fueron recuperados con vida y trasladados en un vehículo especialmente acondicionado. Las vicuñas fueron recibidas en el predio del INTA Miraflores, donde permanecerán bajo resguardo y seguimiento especializado con el objetivo de lograr su recuperación. Plan de conservación de la vicuña La vicuña es una especie autóctona silvestre y que está Incluida en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). En el año 1979 Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador firmaron un Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña, prohibiendo específicamente la comercialización y caza ilegal (Ley N° 23.582). En la provincia de Jujuy, la Ley Nº 5.634 establece el plan de conservación y manejo de la vicuña, indicando como única alternativa la esquila en animales vivos en estado silvestre, con estrictas reglas y condiciones.

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