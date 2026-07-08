Cuáles son las estafas virtuales más frecuentes en Jujuy y cómo operan

Las estafas virtuales mediante el robo de cuentas de WhatsApp , mensajes falsos, pedidos de dinero y enlaces engañosos aparecen entre las modalidades más frecuentes que afectan a los usuarios de Jujuy. Los delincuentes utilizan información personal disponible en internet y redes sociales para estudiar a sus posibles víctimas y construir engaños cada vez más creíbles.

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Pablo Nicolás Ramos, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Jujuy y egresado de Ingeniería Informática, explicó en Canal 4 que los métodos utilizados por los ciberdelincuentes evolucionan al mismo tiempo que avanzan la tecnología y las herramientas de inteligencia artificial.

Durante la entrevista se señaló que Jujuy estuvo entre las provincias con mayor tasa de estafas virtuales del país durante 2025, una situación que genera preocupación por el nivel de preparación que tienen quienes realizan estos delitos.

Una de las principales herramientas utilizadas por los ciberdelincuentes es la denominada ingeniería social . Esta modalidad consiste en investigar previamente a una persona para obtener información sobre su vida, sus familiares, sus amistades y sus comportamientos.

“Como ciberatacante voy a estudiar cada una de mis posibles víctimas y voy a saber todos sus datos personales de alguna manera”, explicó Ramos.

Los delincuentes pueden encontrar nombres completos, números de identificación tributaria y otros datos personales mediante búsquedas en internet. También recurren a las redes sociales, donde las personas suelen publicar información sobre sus rutinas, vínculos y lugares que frecuentan.

Con esos datos, el atacante puede comunicarse con una empresa o compañía telefónica, hacerse pasar por la víctima e intentar conseguir una nueva tarjeta SIM asociada a su número.

Robo de WhatsApp y falsos pedidos de dinero

Una de las maniobras más habituales es el robo o la clonación de una cuenta de WhatsApp. Una vez que el delincuente obtiene el control del número, puede acceder a la lista de contactos y enviar mensajes haciéndose pasar por el titular.

El objetivo suele ser pedir transferencias de dinero a familiares, amigos o compañeros de trabajo. Para aumentar la credibilidad, los atacantes pueden utilizar apodos, formas de hablar o información personal previamente obtenida.

Ramos sostuvo que los usuarios deben prestar atención cuando reciben solicitudes de dinero poco habituales, incluso cuando el mensaje proviene del número de una persona conocida.

El especialista recomendó comunicarse directamente con esa persona mediante otra vía antes de realizar cualquier transferencia.

Los riesgos de las redes WiFi públicas

Otra modalidad está vinculada con el uso de redes WiFi públicas o compartidas. Según explicó el docente, cuando un dispositivo se conecta a una red recibe una dirección IP privada.

A través de determinadas herramientas, una persona podría intentar ingresar de manera remota a una computadora o dispositivo conectado y copiar una sesión activa de WhatsApp Web.

Por ese motivo, Ramos indicó que prefiere utilizar los datos móviles del teléfono cuando se encuentra fuera de su casa y evita conectarse a redes desconocidas.

Phishing y correos electrónicos falsos

El phishing es otra de las estafas que se repiten con frecuencia. En este caso, los delincuentes envían correos electrónicos o mensajes que aparentan pertenecer a bancos, empresas, organismos públicos o plataformas comerciales.

El mensaje puede incluir una promoción, una advertencia o un pedido para iniciar sesión. Sin embargo, el enlace dirige a una página falsa diseñada para capturar el usuario y la contraseña.

Ramos ejemplificó que los atacantes pueden utilizar direcciones similares a las oficiales, cambiando o duplicando una letra del nombre de una empresa.

A simple vista, la diferencia puede pasar inadvertida, especialmente cuando el usuario se encuentra apurado y hace clic sin revisar la dirección completa.

Una vez que la persona escribe sus credenciales, la información es enviada al servidor controlado por el ciberdelincuente.