Una mujer de 77 años fue estafada por mail y perdió casi $7 millones

Estafaron a una mujer de 77 años por casi 7 millones de pesos en San Lorenzo.

Las maniobras de fraude a través de medios digitales continúan multiplicándose y, aunque en la Legislatura provincial avanzan iniciativas destinadas a promover campañas permanentes de información y prevención frente a este tipo de delitos —con especial foco en los adultos mayores —, una mujer de 77 años de San Lorenzo terminó siendo estafada .

Pese a los esfuerzos por fortalecer la concientización sobre los engaños en línea , una mujer de 77 años residente en San Lorenzo fue víctima de un hecho de estas características. La situación se produjo en un contexto en el que las estafas virtuales siguen registrando numerosos casos y motivan el impulso de medidas preventivas desde el ámbito legislativo.

El mail contaba con un número de contacto al cual se comunicó y comenzó la comunicación con el estafador.

Todo se inició cuando la mujer recibió un correo electrónico apócrifo que aparentaba haber sido enviado por la empresa emisora de su tarjeta de crédito . En el mensaje se le informaba sobre una supuesta compra por un monto cercano al millón de pesos , con el objetivo de generar preocupación y urgencia .

El mail tenía un número de contacto al cual se comunicó y comenzó la comunicación con el estafador.

El e-mail incluía además un teléfono de contacto para realizar consultas. Al comunicarse con ese número, la damnificada entabló conversación con quien más tarde resultó ser el autor de la maniobra fraudulenta.

El estafador simuló ser un representante del servicio de atención al cliente y, mediante engaños y maniobras de convencimiento, logró que la mujer se dirigiera a un cajero automático. Allí le indicó una serie de pasos que derivaron en transferencias por un total de 700.000 pesos, según consignaron colegas de Norte Noticias Salta.

Nuevamente las estafas virtuales están a la orden del día.

Millonaria pérdida y denuncia ante la Policía

Más tarde, la víctima advirtió que también habían desaparecido 4.000 dólares de sus ahorros, por lo que el perjuicio económico sufrido ascendió a casi 7 millones de pesos.

Tras descubrir la maniobra, la mujer radicó la denuncia correspondiente ante la Policía, que puso en marcha las actuaciones e investigaciones para intentar esclarecer el caso.