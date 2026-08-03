Una mujer entró a una vivienda, provocó destrozos e intentó prenderla fuego

Irrumpió en una vivienda, intentó incendiarla y huyó con un celular.

Un episodio de extrema gravedad ocurrió durante las últimas horas en el barrio San José, en Tintina - Santiago del Estero, donde un joven denunció que la pareja de su hermano habría ingresado ilegalmente a su vivienda. Según el relato, la mujer ocasionó destrozos dentro del inmueble, habría intentado provocar un incendio y luego se retiró del lugar llevándose un celular.

Según la denuncia presentada por Darío, de 28 años, la señalada como responsable —identificada como Natalia, de 30 años, y con domicilio en la zona— se habría acercado hasta la vivienda con el objetivo de localizar a su pareja.

La mujer ingresó a la vivienda y causó destrozos De acuerdo con la versión aportada por el denunciante, al informarle que su hermano no estaba presente en el inmueble, la mujer habría tenido una reacción violenta y decidió ingresar al domicilio sin autorización.

Una vez que logró ingresar al domicilio, la mujer habría intentado manipular la llave de gas y posteriormente habría provocado fuego sobre una almohada y una cortina, lo que generó un escenario de alto riesgo para las personas que se encontraban dentro de la vivienda.

Antes de abandonar el lugar, la sospechosa se habría llevado un celular perteneciente al denunciante y escapó con rumbo desconocido. Luego del episodio, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 44 tomaron intervención en el caso y comenzaron con las diligencias de rigor para avanzar en la investigación. Se estableció una restricción de acercamiento En tanto, la fiscal Dra. Eugenia Callegaris ordenó establecer una restricción de acercamiento entre las partes involucradas, además de solicitar la elaboración de un informe socioambiental y disponer la participación de la Brigada de Investigaciones para llevar adelante las tareas necesarias que permitan reconstruir la secuencia de los hechos. La causa permanece en etapa investigativa con el propósito de establecer la eventual responsabilidad penal de la acusada y lograr la recuperación del objeto que habría sido denunciado como robado.

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