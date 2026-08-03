lunes 03 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de agosto de 2026 - 08:07
Jujuy.

Contuvieron el incendio forestal en Tiraxi Chico

Brigadistas, bomberos y un helicóptero combatieron el incendio en Tiraxi Chico con la ayuda del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

+ Seguir en
Silvano Pintos
Por  Silvano Pintos
Incendio en Tiraxi Chico

Incendio en Tiraxi Chico

El fuego en la localidad de Tiraxi Chico está contenido. Según informó el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, brigadistas especializados trabajan sobre el terreno para contener el avance de las llamas, que actualmente presentan baja actividad y se desplazan hacia una ladera de montaña.

Lee además
Incendio en Maimará 
Jujuy.

Feroz incendio en Maimará por quema de basura: dañaron cuatro árboles antiguos
Incendio en Maimará por quema de basura 
Jujuy.

Incendio en Maimará: advierten por quemas intencionales y posibles multas

Amplio despliegue de brigadistas y apoyo aéreo

Del operativo participan brigadistas de la base El Brete, quienes cuentan con el apoyo del helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, una herramienta clave para acceder a sectores de difícil ingreso y realizar tareas de enfriamiento. También fueron convocadas las brigadas forestales de San Pedro, Yuto y Palma Sola, mientras que Bomberos de la Policía de Jujuy y Bomberos Voluntarios reforzaron el dispositivo para garantizar la cobertura operativa y responder ante cualquier cambio en el comportamiento del incendio.

Las autoridades informaron además que se mantiene contacto permanente con las comunidades y comuneros de la zona para monitorear la situación y coordinar las medidas preventivas necesarias.

Recomendaciones para quienes circulan por la zona

Desde el Gobierno provincial solicitaron a la población extremar los cuidados y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

  • No acercarse al área afectada por el incendio.
  • Respetar las indicaciones del personal que trabaja en el operativo.
  • Ante la detección de un nuevo foco ígneo, comunicarse de inmediato al 911.

Antecedentes: una temporada de alto riesgo para Jujuy

El incendio se produce en una época del año considerada de alto riesgo de incendios forestales en la provincia. Las bajas temperaturas, la escasa humedad, la acumulación de material vegetal seco y la presencia de vientos favorecen la propagación del fuego en áreas de montaña y yungas.

En los últimos años, Jujuy debió afrontar numerosos incendios rurales y forestales que afectaron miles de hectáreas, especialmente en zonas de difícil acceso. Por ese motivo, el Ministerio de Ambiente intensifica cada temporada los operativos de prevención, vigilancia y respuesta rápida, con el apoyo del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y de distintos cuerpos de brigadistas especializados.

Las autoridades recordaron que la mayoría de los incendios forestales tienen origen humano, ya sea por negligencia o acciones intencionales, por lo que insistieron en evitar quemas, no arrojar colillas de cigarrillos y denunciar cualquier foco ígneo apenas sea detectado.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Feroz incendio en Maimará por quema de basura: dañaron cuatro árboles antiguos

Incendio en Maimará: advierten por quemas intencionales y posibles multas

Pachamama: recomiendan apagar bien las brasas para evitar incendios

Accidente en Maimará: choque y principio de incendio en avenida Belgrano

Indonesia: al menos cinco muertos y más de 40 desaparecidos tras el incendio de un ferry

Lo que se lee ahora
BEGU.
Capital.

BEGU 2026: comienza el reempadronamiento para universitarios y terciarios

Por  Federico Franco

Las más leídas

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó cómo funcionan los nuevos recorridos del transporte urbano, vigentes desde el 1 de agosto.
Jujuy.

Transporte urbano: qué líneas cambiaron y cómo serán los recorridos en Alto Comedero

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores
Suerte.

Telekino: resultados del sorteo 2439 del domingo 2 de agosto y los números ganadores

Encontraron una víbora en un domicilio en Monterrico
Naturaleza.

Víboras en Jujuy: cómo actuar si encontrás una dentro de tu casa

Paro docente nacional: CTERA convocó a una huelga el 3 de agosto. 
País.

Paro docente: el Gobierno nacional controlará las escuelas y advierte con sanciones

Confirmaron a Tan Biónica para la Elección Nacional de la FNE 2026
Jujuy.

FNE 2026: Tan Biónica tocará en la Elección Nacional

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel