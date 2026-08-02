La emoción de la mamá de Vicky Zamar, Representante Provincial 2025: "Estoy muy orgullosa de ella"

Cuando ya se comienza a vivir la FNE 2026 , las familias de las jóvenes representantes comienzan a vivir momentos cargados de emoción. Entre ellas se encuentra Cari , mamá de Vicky Zamar , quien atraviesa junto a su hija una etapa inolvidable dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes . Con orgullo y mucha emoción, la mamá de Vicky contó cómo acompañó el proceso desde el primer momento en que su hija decidió formar parte de esta celebración que identifica a toda la provincia.

Galeria. Finde Estudiantil: el color de las tribunas en la FNE 2026

Galería. Un domingo a puro color en el Finde Estudiantil de la FNE 2026

“ Desde el día uno que Victoria decidió participar de este lugar en las fiestas, estoy muy feliz de acompañarla como mamá ”, expresó Cari.

La participación en la FNE no se limita solamente a la elección y a los días centrales de la celebración. Detrás de cada representante hay meses de preparación, actividades y compromiso. Cari destacó el esfuerzo permanente que realizan las estudiantes y el trabajo del Ente Autárquico Permanente , encargado de organizar una fiesta que año tras año adquiere mayor relevancia.

“ Actividades tuvo todo el año, porque el Ente no para de trabajar, siempre promocionando las fiestas, una fiesta tan nuestra, y que realmente posiciona a Jujuy a nivel nacional ”, señaló.

Una fiesta que trasciende las fronteras de Jujuy

Para la mamá de Vicky, la magnitud que alcanzó la Fiesta Nacional de los Estudiantes genera cada año una nueva sorpresa, especialmente por la llegada de familias y visitantes de distintos puntos del país.

“Nosotros cada vez estamos más sorprendidos, porque la convocatoria fue ampliándose con el paso de los años”, afirmó.

Además, recordó su propia experiencia como estudiante y representante, vinculando su historia personal con la actualidad de su hija.

“Yo también soy egresada, soy jujeña, viví esta fiesta cuando era en la avenida Córdoba los desfiles, así que estoy muy feliz de que esta fiesta tenga la envergadura que debe tener”, recordó.

Los recuerdos de una mamá que también fue protagonista

Cari también compartió parte de su propia historia dentro de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Como alumna del Colegio del Huerto, recordó aquella etapa en la que participó de una elección estudiantil.

“Me presenté obligada, tengo que reconocer, porque me daba mucha vergüenza, era muy tímida”, contó entre risas.

Finalmente fue elegida princesa y, aunque reconoce que la experiencia fue distinta a la que hoy vive su hija, guarda un recuerdo especial de aquellos años.

“Lo disfruté a pleno, igual que Vicky, aunque no como ella, pero el lugar que me tocó lo disfruté mucho”, expresó.

El mensaje más importante de una mamá

A pocos días de una de las semanas más esperadas por los jujeños, Cari dejó un mensaje lleno de orgullo para su hija, poniendo el foco más allá del reconocimiento o la elección.

“Como mamá me siento muy orgullosa de ella, primero de la persona que es, de cómo capitalizó toda esta experiencia para la formación de esa persona, y quiero destacar su calidad humana, que para mí es lo más importante”, afirmó.

La historia de Vicky y su familia refleja una de las tradiciones más profundas de Jujuy: una fiesta que no solo celebra la juventud, sino también los vínculos, los recuerdos y las emociones que pasan de generación en generación.