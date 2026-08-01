FNE 2026: "Las Malvinas son argentinas", las banderas en el Finde Estudiantil

"Las Malvinas son argentinas" en el finde estudiantil de la FNE 2026.

La primera jornada del Fin de Estudiantil de la FNE 2026 dejó una imagen que no pasó desapercibida. Entre los miles de estudiantes que colmaron el predio, comenzaron a verse numerosas banderas con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", una consigna que tomó protagonismo durante la reciente participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En distintos sectores del estadio, los jóvenes desplegaron banderas blancas con el histórico reclamo de soberanía, replicando una imagen que se hizo viral tras el partido del seleccionado nacional ante Inglaterra.

Una imagen que se repitió en el Mundial Durante la Copa del Mundo, la frase "Las Malvinas son argentinas" volvió a ganar visibilidad a través de la bandera exhibida por los jugadores tras la victoria ante Inglaterra y los hinchas argentinos en las tribunas.

Tras el torneo, esa expresión comenzó a trasladarse a otros ámbitos y este fin de semana apareció también en uno de los eventos más convocantes del calendario juvenil de Jujuy.

"Las Malvinas son argentinas" en el finde estudiantil de la FNE 2026. El mensaje llegó al Fin de Estudiantil En la primera noche del Fin de Estudiantil, varios grupos de estudiantes ingresaron con banderas que llevaban la inscripción, acompañando el clima de fiesta y acompañamiento a sus colegios. La presencia de estos mensajes se convirtió en una de las postales de la jornada, que reunió a cerca de 20 mil personas, entre estudiantes, docentes y familias.

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