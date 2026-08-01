sábado 01 de agosto de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de agosto de 2026 - 08:49
Jujuy.

Tras una madrugada con fuertes vientos, ya no rigen alertas en Jujuy

Las ráfagas provocaron la caída de ramas, voladuras de distintos elementos y cortes de energía en Jujuy.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Viento norte en Jujuy.

Viento norte en Jujuy.

Luego de una madrugada marcada por intensas ráfagas de viento, este sábado ya no rigen alertas meteorológicas para la provincia de Jujuy. Sin embargo, el fenómeno dejó distintas consecuencias, caída de ramas y voladuras de objetos en diferentes localidades.

Lee además
Alertas en gran parte del país.
País.

Alertas en gran parte de Argentina: tormentas, viento, granizo, nieve y frío extremo
Viento en Jujuy video
Jujuy.

Reportan intensas ráfagas de viento: las imágenes del fenómeno en San Salvador de Jujuy

Durante las primeras horas de la jornada, el viento provocó inconvenientes en el servicio eléctrico en varios sectores de la provincia. También se registraron ramas caídas sobre calles y veredas, además de chapas y otros elementos desplazados por las fuertes ráfagas.

Trabajos para normalizar el servicio eléctrico

Las cuadrillas de la empresa EJESA trabajaron desde la madrugada para reparar los daños ocasionados por el viento.

De acuerdo con la información disponible, ya no hay barrios completos sin suministro eléctrico. Los trabajos se concentran ahora en casos particulares, como viviendas o cuadras que permanecen sin energía debido a daños puntuales en la red.

Recordaron que quienes continúen sin servicio deben realizar el reclamo correspondiente para que las cuadrillas puedan intervenir en cada caso.

Cómo estará el tiempo este sábado

Tras el paso del viento, las condiciones meteorológicas mejoraron y el Servicio Meteorológico Nacional ya no mantiene alertas para Jujuy.

Para este sábado se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 14 grados y una máxima cercana a los 23 grados.

Si bien el viento perderá intensidad respecto de la madrugada, se recomienda circular con precaución en sectores donde aún puedan encontrarse ramas caídas u otros elementos desplazados por las ráfagas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Alertas en gran parte de Argentina: tormentas, viento, granizo, nieve y frío extremo

Reportan intensas ráfagas de viento: las imágenes del fenómeno en San Salvador de Jujuy

Hay alerta por viento norte en gran parte de Jujuy

El viento norte se sintió con fuerza este martes en la Puna

¿Dónde habrá viento Zonda en Tucumán? Conocé las zonas bajo alerta por ráfagas intensas

Lo que se lee ahora
Ritual de la Pachamama.
Celebración.

Cómo hacer el ritual de la Pachamama: el paso a paso para agradecer a la Madre Tierra

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas video
Jujuy.

Hasta cuándo dura el viento norte en Jujuy y qué día bajan las temperaturas

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy
Capital.

Desde este sábado cambia la distribución del transporte urbano en San Salvador de Jujuy

Alerta por viento norte en Jujuy (Foto ilustrativa).
SMN.

Toda la provincia de Jujuy está bajo alerta por fuertes vientos

Jujuy logró un avance médico único en el mundo video
Salud.

Jujuy logró un avance médico único en el mundo

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño
País.

Despidieron los restos del niño que murió en la Cuesta de Lipán

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel