Tras una madrugada con fuertes vientos, ya no rigen alertas en Jujuy

Luego de una madrugada marcada por intensas ráfagas de viento, este sábado ya no rigen alertas meteorológicas para la provincia de Jujuy. Sin embargo, el fenómeno dejó distintas consecuencias, caída de ramas y voladuras de objetos en diferentes localidades.
Durante las primeras horas de la jornada, el viento provocó inconvenientes en el servicio eléctrico en varios sectores de la provincia. También se registraron ramas caídas sobre calles y veredas, además de chapas y otros elementos desplazados por las fuertes ráfagas.
Trabajos para normalizar el servicio eléctrico
Las cuadrillas de la empresa EJESA trabajaron desde la madrugada para reparar los daños ocasionados por el viento.
De acuerdo con la información disponible, ya no hay barrios completos sin suministro eléctrico. Los trabajos se concentran ahora en casos particulares, como viviendas o cuadras que permanecen sin energía debido a daños puntuales en la red.
Recordaron que quienes continúen sin servicio deben realizar el reclamo correspondiente para que las cuadrillas puedan intervenir en cada caso.
Cómo estará el tiempo este sábado
Tras el paso del viento, las condiciones meteorológicas mejoraron y el Servicio Meteorológico Nacional ya no mantiene alertas para Jujuy.
Para este sábado se espera una jornada con cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 14 grados y una máxima cercana a los 23 grados.
Si bien el viento perderá intensidad respecto de la madrugada, se recomienda circular con precaución en sectores donde aún puedan encontrarse ramas caídas u otros elementos desplazados por las ráfagas.
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