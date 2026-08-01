Cómo hacer el ritual de la Pachamama: el paso a paso para agradecer a la Madre Tierra

Con la llegada de agosto, Jujuy vuelve a convertirse en el escenario de una de las celebraciones más profundas de la cultura andina: el ritual de la Pachamama . Cada 1 de agosto , familias, comunidades e instituciones abren un pozo en la tierra para agradecer por lo recibido y pedir prosperidad, salud y trabajo para el año que comienza.

Festividad El 1 de agosto habrá asueto por el Día de la Pachamama en Jujuy

Tradición. Cuál es el significado de la Pachamama para la Iglesia

Aunque la ceremonia se realiza principalmente durante el primer día del mes, en muchas localidades jujeñas las ofrendas se extienden durante todo agosto.

La palabra Pachamama proviene del quechua y significa "Madre Tierra" . En la cosmovisión andina representa a la naturaleza como fuente de vida, alimento, fertilidad y protección.

Por ese motivo, el ritual consiste en devolverle simbólicamente una parte de todo lo que brinda durante el año, mediante alimentos, bebidas y distintos elementos considerados sagrados.

Qué se necesita para hacer el ritual de la Pachamama

Si bien cada familia conserva sus propias costumbres, hay elementos que tradicionalmente forman parte de la ceremonia:

Hojas de coca.

Caña con ruda.

Vino o cerveza y otras bebidas.

Comidas típicas como papas, maíz, quinua, tamales, empanadas o alimentos preparados para compartir.

Cigarrillos o tabaco.

Sahumerio con hierbas aromáticas e incienso.

Un pozo en la tierra donde se depositarán las ofrendas.

Muchas personas también agregan frutas, dulces, semillas o cualquier alimento que represente agradecimiento por lo recibido durante el año.

Paso a paso: cómo hacer el ritual de la Pachamama

La ceremonia comienza con la apertura de un pozo, conocido como la "boca" de la Pachamama, que simboliza el lugar donde la Madre Tierra recibe las ofrendas.

Luego se enciende un sahumerio para purificar el ambiente y se inicia la entrega de las ofrendas.

Los alimentos suelen ser los primeros en incorporarse junto al resto de los elementos preparados para la ceremonia. Luego las hojas de coc, acompañadas por bebidas que se derraman lentamente sobre la tierra.

Mientras se realiza el ritual, muchas familias expresan palabras de agradecimiento, realizan oraciones o simplemente comparten un momento de reflexión en torno a los deseos para el nuevo ciclo.

Una vez finalizada la entrega de las ofrendas, el pozo se cubre nuevamente con tierra y comienza un encuentro comunitario en el que los presentes comparten la comida preparada para la ocasión.

Ritual de la Pachamama.

Dónde se celebra la Pachamama en Jujuy

La ceremonia se realiza en prácticamente toda la provincia, aunque adquiere una importancia especial en localidades de la Quebrada de Humahuaca, la Puna, los Valles y las Yungas.

En ciudades y pueblos como Purmamarca, Tilcara, Humahuaca, Susques, La Quiaca, Abra Pampa, Tumbaya y San Salvador de Jujuy, las familias abren el tradicional pozo en sus viviendas, mientras que también se organizan ceremonias comunitarias, encuentros culturales, ferias y actividades abiertas al público.

Un ritual que trasciende generaciones

Más que una tradición, la ceremonia de la Pachamama representa una forma de entender la relación entre las personas y la naturaleza.

El ritual transmite valores como el agradecimiento, la solidaridad, el respeto por el ambiente y el reconocimiento de que la tierra es la que provee el alimento y los recursos para la vida.

En Jujuy, donde esta costumbre forma parte de la identidad cultural de la provincia, cada 1 de agosto miles de personas renuevan ese vínculo con la Madre Tierra, manteniendo viva una práctica ancestral que se transmite de generación en generación.