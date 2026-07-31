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31 de julio de 2026 - 11:32
País.

Despidieron los restos del niño que murió en la Cuesta de Lipán

Familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós al pequeño de 11 años, fallecido en un siniestro vial ocurrido durante las vacaciones de invierno en Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Tragedia en la Cuesta de Lipán: cayó un auto y murió un niño

Familiares, amigos, compañeros de fútbol y vecinos despidieron este jueves los restos de Milo Niz, el niño de 11 años que murió tras el trágico vuelco ocurrido en la Cuesta de Lipán, sobre la Ruta Nacional 52, mientras regresaba junto a su familia desde Salinas Grandes hacia Purmamarca.

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La despedida se realizó en medio de un profundo dolor en Barrio del Plata, Tristán Suárez, partido bonaerense de Ezeiza, de donde era oriunda la familia. El fallecimiento del pequeño generó una fuerte conmoción en la comunidad, que acompañó a sus seres queridos en el último adiós.

Cómo fue el accidente en la Cuesta de Lipán

El siniestro vial ocurrió el lunes alrededor de las 19, cuando la familia regresaba de una visita a Salinas Grandes durante las vacaciones de invierno. Viajaban en un Renault Fluence que, por causas que continúan bajo investigación, volcó y luego desbarrancó en un sector de curvas y pronunciada pendiente de la Ruta Nacional 52.

Según declaró el conductor, el vehículo habría sufrido un problema en los frenos mientras descendía la Cuesta de Lipán, lo que provocó la pérdida de control.

El automóvil cayó por un barranco de más de 50 metros y, como consecuencia del impacto, Milo sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y murió en el lugar. Sus padres y sus dos hermanos resultaron heridos y fueron trasladados a distintos centros de salud de la capital jujeña.

Cómo evoluciona la familia

Los padres del niño permanecieron internados en el Hospital Pablo Soria y posteriormente recibieron el alta médica. En tanto, los dos hermanos de Milo continúan internados en el Hospital Materno Infantil, donde permanecen bajo observación y controles médicos por las lesiones sufridas durante el vuelco.

En las últimas horas se informó que ambos niños presentan una evolución favorable. Uno de ellos, Eloy, había generado especial preocupación entre familiares y allegados, por lo que el club donde jugaba Milo había impulsado una cadena de oración por su recuperación.

El emotivo adiós de su club

La muerte del pequeño provocó una profunda tristeza en la comunidad deportiva de Ezeiza. Milo integraba las divisiones infantiles de Barrio Luján FC, institución que lo recordó con un sentido mensaje.

"Queremos hacer llegar a la familia de nuestro jugador Milo Niz nuestras más sinceras condolencias. Dios les dé consuelo y fuerza. Milo, tus compañeros y profes te recordaremos y llevaremos siempre en nuestros corazones", expresaron desde el club.

También la Liga de Fútbol Infantil y Juvenil de Ezeiza manifestó su pesar por la pérdida del niño.

"Milo, has dejado huella en las canchas de Ezeiza", señalaron desde la entidad.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

Ruta Nacional 52 en la Cuesta de Lipán.

La investigación continúa

Mientras la familia atraviesa el duelo por la pérdida de Milo, la investigación judicial continúa para establecer con precisión qué provocó el vuelco y posterior desbarranco del vehículo.

Personal policial y peritos de Criminalística siguen trabajando para determinar las causas del siniestro ocurrido en uno de los tramos más complejos de la Ruta Nacional 52, entre Salinas Grandes y Purmamarca.

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