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31 de julio de 2026 - 12:23
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Feriado de agosto: ¿hay fin de semana largo?

El feriado por San Martín caerá el lunes 17 de agosto y permitirá un descanso de tres días. Qué establece la ley para quienes deban trabajar

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Feriado de agosto: ¿hay fin de semana largo?

Feriado de agosto: ¿hay fin de semana largo?

El feriado del lunes 17 de agosto permitirá conformar el único fin de semana largo del mes en Argentina. El descanso se extenderá durante tres días consecutivos, desde el sábado 15 hasta el lunes 17 inclusive, por la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

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La fecha permitirá interrumpir la rutina habitual pocas semanas después de la finalización de las vacaciones de invierno. En Jujuy, el receso escolar se desarrolló entre el 13 y el 24 de julio, por lo que las actividades educativas ya se encontrarán nuevamente en marcha cuando llegue el feriado.

Por qué será feriado el lunes 17 de agosto

La jornada recuerda el fallecimiento del general José de San Martín, considerado una de las figuras centrales de la independencia argentina y sudamericana. La fecha está incluida dentro de los feriados nacionales trasladables establecidos por la Ley 27.399.

En 2026, el 17 de agosto caerá exactamente un lunes, por lo que no será necesario modificar su ubicación en el calendario. De esta manera, quienes tengan libres el sábado y el domingo podrán contar con tres jornadas consecutivas de descanso.

Durante el feriado se reducirán las actividades administrativas, bancarias y educativas. En el sector comercial y de servicios, la apertura dependerá de cada actividad, empresa y convenio laboral.

Qué pasa si una persona trabaja durante el feriado

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los empleados que presten servicios durante un feriado nacional deben cobrar la remuneración habitual correspondiente a la jornada, más una suma igual. En términos prácticos, el día trabajado debe abonarse al doble.

La disposición está contemplada en el artículo 166 de la normativa laboral. De todos modos, determinados sectores pueden contar con condiciones particulares fijadas por convenios colectivos, por lo que cada trabajador deberá revisar el régimen correspondiente a su actividad.

No debe confundirse un feriado nacional con un día no laborable. En los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja y, en caso de actividad, corresponde el pago habitual, sin el adicional previsto para los feriados.

Cuáles serán los próximos feriados de 2026

Después del descanso de agosto, el siguiente fin de semana largo será del sábado 10 al lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Posteriormente, el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, cuya fecha original es el 20 de noviembre, se trasladará al lunes 23. Esto también permitirá un descanso de tres jornadas consecutivas.

En diciembre, el lunes 7 fue establecido como día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado inamovible por la Inmaculada Concepción de María. El último feriado nacional del año será Navidad, que caerá el viernes 25 de diciembre.

El único descanso prolongado de agosto

El feriado del lunes 17 será la única oportunidad de contar con tres días consecutivos de descanso durante agosto. Por este motivo, se espera que muchas familias aprovechen la fecha para realizar viajes cortos, actividades recreativas o visitas a destinos cercanos.

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