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30 de julio de 2026 - 17:31
Policiales.

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Se hizo la autopsia el joven asesinado en avenida Párroco Marshke en San Salvador de Jujuy. Hay una mujer detenida por el crimen.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Qué reveló laautopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

Qué reveló la autopsia al joven asesinado en avenida Párroco Marshke

La autopsia médico legal realizada este jueves al cuerpo de Lautaro Flores permitió establecer de manera preliminar la causa de su muerte, ocurrida luego de resultar herido durante una pelea registrada en avenida Párroco Marshke, en San Salvador de Jujuy.

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Qué reveló la autopsia de Lautaro Flores

De acuerdo con el examen, el joven murió como consecuencia de un shock hemorrágico provocado por una herida que comprometió el miocardio, el tejido muscular del corazón. Los primeros resultados indicaron que la víctima presentaba dos lesiones cardíacas: una correspondiente al ingreso del arma y otra de egreso.

Los estudios restantes serán incorporados al legajo judicial y continuarán siendo evaluados por el equipo fiscal que interviene en la causa. La investigación permanece abierta y el Ministerio Público de la Acusación continúa con la producción y el análisis de las pruebas pendientes para determinar en detalle cómo ocurrió el ataque.

El joven había intentado separar una pelea

El hecho ocurrió el domingo 26 de julio en inmediaciones de la avenida Párroco Marshke, en San Salvador de Jujuy. Según la investigación, Flores intervino con la intención de separar una pelea entre dos mujeres. En esas circunstancias recibió una herida de arma blanca.

Personal del SAME lo trasladó de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde permaneció internado y falleció durante la madrugada del día siguiente debido a la gravedad de las lesiones.

Una mujer fue imputada por homicidio simple

La causa se encuentra a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas, encabezada por el fiscal Emilio Gurrieri. Con el avance de las medidas investigativas, se reunieron elementos que permitieron identificar a una mujer oriunda de Pampa Blanca como la presunta autora del ataque.

La acusada se presentó espontáneamente ante la Justicia y solicitó permanecer en libertad. Sin embargo, durante una audiencia de mantenimiento de libertad, el juez Marco Espinassi rechazó el planteo de la defensa.

Dictaron 30 días de prisión preventiva

El magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscalía y ordenó que la mujer permanezca detenida durante 30 días, imputada por el delito de homicidio simple en perjuicio de Lautaro Flores. Para resolver la medida, el juez tuvo en cuenta que ya existía una orden de detención contra la sospechosa, emitida luego de que la Fiscalía solicitara allanamientos, registros y su captura.

Las diligencias fueron coordinadas por los ayudantes fiscales y ejecutadas por efectivos de la Policía de la Provincia. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer completamente las circunstancias del crimen.

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