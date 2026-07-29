Venta libre de medicamentos: farmacéuticos jujeños rechazan el proyecto

La farmacéutica Silvina Figueroa (MP 299) expresó su preocupación por el anteproyecto impulsado por el Gobierno nacional que busca habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en comercios y plataformas digitales .

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La profesional señaló que una medida similar se aplicó en 2024, cuando distintos productos dejaron de requerir receta con el argumento de que la modificación permitiría reducir los precios. “Estamos un poco preocupados porque esto ya pasó en 2024 , cuando hubo también un listado de medicamentos que pasó a venta libre, con la idea de que bajaban los precios. Ese es el mismo mensaje que están dando hoy”, explicó Figueroa.

La farmacéutica indicó que el principal problema no estaría únicamente relacionado con el precio de venta, sino con la posible pérdida de las coberturas que reciben los pacientes .

Según explicó, una vez que un medicamento pasa a ser de venta libre, algunas obras sociales dejan de incluirlo dentro de sus prestaciones o reducen los porcentajes de reconocimiento. “Mucha gente con obras sociales, porque estos medicamentos pasan a venta libre, ya no los tiene reconocidos” , sostuvo.

La situación afecta especialmente a los adultos mayores, quienes en algunos casos contaban con coberturas importantes para adquirir estos tratamientos. “Sobre todo los adultos mayores, a quienes les reconocían entre el 80% y el 100% de estos medicamentos. Hoy sí bajaron los precios, pero no los reconoce ninguna obra social y, por lo tanto, no los pueden pagar y no tienen acceso a ellos”, manifestó.

Qué medicamentos podrían quedar alcanzados

Figueroa detalló que entre los productos incluidos se encuentran medicamentos utilizados habitualmente para tratar alergias, mareos y cuadros de tos.

La profesional remarcó que, aunque se clasifiquen como productos de venta libre, su consumo no está exento de riesgos y requiere tener en cuenta la dosis indicada y las posibles interacciones con otros tratamientos.

“Hay algunos que son para la alergia, hay otros que son para los mareos y también para la tos. Son medicamentos con los que uno no puede automedicarse sin tener ninguna recomendación previa”, afirmó.

En ese sentido, insistió en que la disponibilidad de un producto sin receta no significa que pueda utilizarse sin ningún tipo de orientación. “Acá hablamos de dosis y de interacción con otros medicamentos”, agregó.

Los riesgos de vender medicamentos fuera de las farmacias

El anteproyecto también contempla la posibilidad de que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en establecimientos que no sean farmacias y mediante plataformas digitales.

Para Figueroa, uno de los principales riesgos es que los consumidores no reciban información sobre las dosis, las contraindicaciones o la combinación con otros productos. “Ese es el riesgo: que nadie te diga, si estás tomando otro medicamento, cómo interactúa, cuál es la dosis o cómo lo tenés que tomar”, señaló.

La farmacéutica defendió el rol de los profesionales en el asesoramiento de los pacientes y en la prevención de problemas derivados de una utilización incorrecta. “Eso es lo que hacemos los farmacéuticos, que de hecho estudiamos cinco años para eso, no es que estamos adivinando”, expresó.

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La seguridad y conservación de los productos

Otro de los puntos cuestionados es el control de la cadena de distribución y conservación de los medicamentos desde su elaboración hasta que llegan al paciente. Figueroa explicó que actualmente existe un recorrido que involucra a laboratorios, droguerías y farmacias, lo que permite verificar la procedencia y las condiciones del producto.

“El medicamento tiene toda una cadena: sale del laboratorio, pasa a la droguería y de la droguería a la farmacia”, indicó. Además, señaló que la venta en establecimientos habilitados garantiza que los medicamentos sean legales y hayan sido conservados correctamente.

“En la farmacia tenemos la certeza de que es un medicamento legal, bien hecho, que estuvo bien conservado y que básicamente sale del laboratorio como tiene que ser”, destacó.

Medicamentos que cuestan hasta $40.000

La profesional sostuvo que los productos alcanzados se ubican en una franja de precios intermedia, con valores que pueden rondar entre los $30.000 y los $40.000. Aunque una eventual desregulación podría generar reducciones, aclaró que la ausencia de descuentos de obras sociales podría terminar encareciendo el gasto final para los pacientes.

“Son medicamentos de una franja intermedia. Hablamos de $30.000 o $40.000, de distintos tipos”, detalló. Finalmente, mencionó el caso de los afiliados a PAMI que recibían coberturas de entre el 80% y el 100%.

“Cuando hablamos de un reconocimiento de una obra social, a veces en PAMI, por ejemplo, de entre un 80% y un 100%, nunca llegás a pagar eso. Cuando no lo reconoce la obra social, sí”, concluyó.