La ANMAT cambia las reglas para evaluar vacunas y otros medicamentos biológicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) estableció, mediante la Disposición Nº 4351/2026 , un esquema normativo actualizado que regula los procedimientos para solicitar, analizar y aprobar cambios en medicamentos biológicos que ya cuentan con registro vigente en la Argentina.

Entre ellos, se encuentran las vacunas y productos derivados de la sangre . De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Salud , la medida busca agilizar y estructurar los procesos actuales vinculados con la regulación de estos productos.

A su vez, la normativa incorpora el mecanismo denominado reliance regulatorio , una herramienta que habilita a tomar como referencia los estudios y dictámenes realizados por organismos internacionales reconocidos , siempre que puedan adaptarse a la realidad local. De esta manera, se reducen los plazos de evaluación sin comprometer la independencia de decisión de la ANMAT .

La disposición fue incorporada al Boletín Oficial y, según explicó el Ministerio de Salud , responde a un pedido sostenido durante años por parte de la industria farmacéutica , tanto nacional como multinacional . La nueva normativa contempla modificaciones como actualizaciones en la formulación o en la composición de los medicamentos , incluyendo casos como las vacunas antigripales estacionales , en las que puede ser necesario reemplazar la cepa utilizada .

Además, la iniciativa pretende armonizar los requisitos técnicos locales con los parámetros establecidos por organismos internacionales de alta vigilancia sanitaria. Este proceso de reordenamiento regulatorio busca brindar mayor previsibilidad, claridad y estabilidad para las empresas y actores alcanzados por la regulación vigente.

ANMAT: ¿Cómo cambia la evaluación de las modificaciones?

El nuevo esquema establece que el grado de evaluación dependerá del posible impacto que genere cada modificación sobre la calidad, la seguridad y la efectividad del medicamento. Bajo este enfoque, los pedidos de actualización quedan organizados en distintas áreas, como calidad del producto, aspectos de seguridad y cambios en el etiquetado o rotulado.

Además, la normativa fija tiempos máximos de respuesta para cada tipo de trámite e incorpora una clasificación según el nivel de riesgo asociado. De esta manera, aquellas modificaciones consideradas de muy bajo riesgo podrán ser informadas mediante presentaciones agrupadas, simplificando el procedimiento.

El nuevo marco regulatorio está compuesto por siete anexos técnicos y entrará en vigencia a los 30 días hábiles de haber sido publicado en el Boletín Oficial.

El papel del mecanismo de reliance

La nueva normativa suma el mecanismo de reconocimiento regulatorio, conocido internacionalmente como reliance. Esta herramienta habilita a la ANMAT a considerar como referencia los análisis y dictámenes elaborados previamente por autoridades sanitarias internacionales de prestigio, siempre que resulten compatibles con las condiciones y necesidades del contexto argentino.

El propósito de este sistema es reducir los tiempos de evaluación sin comprometer la independencia del organismo regulador. Para ello, puede recurrirse a documentación técnica emitida por agencias regulatorias reconocidas, manteniendo sin modificaciones los criterios exigidos en materia de calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos.

En el marco explicativo de la disposición, el mecanismo de reliance es presentado como una herramienta destinada a fortalecer la capacidad del sistema regulatorio y a lograr un uso más eficiente de los recursos disponibles mediante la colaboración entre organismos y la armonización de criterios regulatorios. Asimismo, la medida lo relaciona con las Buenas Prácticas Regulatorias, consideradas un elemento fundamental para garantizar una vigilancia sanitaria eficiente, consistente y de calidad.

Este enfoque sostiene que las Buenas Prácticas Regulatorias permiten mejorar la articulación, el intercambio y la comunicación entre los distintos actores involucrados en la elaboración, implementación y aplicación de herramientas normativas. Al mismo tiempo, impulsan la creación de procesos más transparentes, accesibles y participativos, orientados a reducir la generación de regulaciones innecesarias y a incrementar la eficacia del sistema regulatorio.

La cooperación con la FDA como antecedente

La adopción de estos mecanismos se da en el marco de una estrategia de colaboración internacional entre los organismos sanitarios de la Argentina y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA). Recientemente, se llevó adelante una reunión de trabajo en la que participaron el ministro de Salud, Mario Lugones, autoridades de la ANMAT y funcionarios de la agencia norteamericana, liderados por Mark Abdoo, comisionado asociado de Estrategia y Política Global.

A partir de ese encuentro se acordó la creación de un espacio de trabajo conjunto destinado a establecer líneas de acción específicas para los próximos años. Durante la reunión, los representantes evaluaron distintas estrategias para profundizar la cooperación técnica, impulsar una mayor armonización de criterios científicos y regulatorios y favorecer que la población pueda acceder a medicamentos y productos médicos seguros, efectivos y con estándares de calidad adecuados.

Entre las herramientas analizadas se destacó la implementación de mecanismos de reliance inteligente, orientados a utilizar como referencia evaluaciones técnicas previamente elaboradas por organismos regulatorios internacionales reconocidos. Esta alternativa apunta a agilizar los procedimientos de revisión sin alterar los requisitos vinculados con la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos sanitarios.

Asimismo, las autoridades acordaron avanzar en una mayor coordinación bilateral y regional dentro del escenario sanitario global. Según la información difundida oficialmente, el objetivo es reforzar las capacidades de regulación y promover una mayor articulación entre los distintos sistemas de salud.

Lugones sintetizó los alcances de ese acuerdo a través de un mensaje publicado en X: “Argentina y Estados Unidos fortalecen la cooperación sanitaria. Que los argentinos accedan a medicamentos y dispositivos médicos seguros, eficaces y de calidad requiere controles modernos y estándares claros. Con ese objetivo, la ANMAT y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) consolidaron un plan de trabajo para 2027 y 2028, orientado a fortalecer la cooperación técnica entre ambas agencias”.

En esa misma publicación, el ministro también agregó: “Este acuerdo, propiciado por el presidente Javier Milei como parte del vínculo estratégico de la Argentina con Estados Unidos, permitirá incorporar herramientas de un organismo de referencia internacional para mejorar los tiempos de evaluación, fortalecer los controles y sostener estándares de seguridad y calidad cada vez más exigentes para los productos que llegan a la población”.

Dentro de este nuevo marco, la ANMAT tiene la posibilidad de tomar como insumo para sus evaluaciones los antecedentes y revisiones regulatorias elaborados por organismos sanitarios de referencia internacional. Sin embargo, la resolución definitiva de cada trámite continúa siendo una atribución exclusiva del organismo, que mantiene plena responsabilidad sobre sus decisiones.