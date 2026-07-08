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8 de julio de 2026 - 14:40
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Denuncian en ANMAT aceite rotulado como 100% girasol que estaría mezclado

La cámara de aceite presentó la denuncia ante ANMAT, INAL, Senasa y Lealtad Comercial. Advirtió posibles riesgos para consumidores.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Alerta por aceite de girasol: CIARA denunció irregularidades en 16 marcas

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La denuncia fue presentada ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, mediante el Instituto Nacional de Alimentos, además de la Dirección Nacional de Lealtad Comercial y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.

Desde CIARA señalaron tres posibles perjuicios para los consumidores: envases con menos cantidad que la declarada, productos que no serían aceite puro de girasol y etiquetados que podrían no reflejar su verdadera composición.

La denuncia por aceites vendidos como 100% girasol

De acuerdo con la presentación, los análisis efectuados sobre los productos detectaron valores de ácido linolénico hasta 26 veces superiores al máximo permitido para un aceite puro de girasol. La entidad sostuvo que este resultado sería compatible con una mezcla con otro tipo de aceite.

El límite previsto para el aceite de girasol es del 0,3%, según lo indicado por la cámara en relación con el Código Alimentario Argentino. En los productos analizados también se habría encontrado aceite de soja, aunque esa composición no estaría informada en el rótulo.

No es girasol puro. Supera hasta 26 veces el máximo de ácido linolénico admitido para el girasol, prueba de que está mezclado con otro aceite”, manifestó CIARA al comunicar la denuncia.

Envases con menos contenido del informado

Otro de los puntos señalados por la industria está relacionado con la cantidad de producto incluida en cada botella.

Según CIARA, algunos envases tendrían hasta 122 mililitros menos que el volumen declarado en sus etiquetas. Esta diferencia representaría un perjuicio económico directo para quienes pagan por una cantidad que finalmente no recibirían.

La entidad pidió que los organismos correspondientes refuercen los controles para verificar tanto la composición de los aceites como el peso o volumen real de cada presentación.

La presencia de soja no informada

La cámara sostuvo que las 16 marcas denunciadas contendrían aceite de soja, pese a que sus etiquetas las presentarían como aceite puro de girasol.

Desde la entidad advirtieron que la soja es considerada un alérgeno y que su presencia debería ser declarada expresamente para que los consumidores puedan conocer la composición real del alimento.

La preocupación no estaría limitada al posible fraude comercial, sino también a la necesidad de que las personas con alergias o restricciones alimentarias cuenten con información precisa.

Cuestionamientos a la declaración “0% trans”

CIARA también señaló que algunos envases incluyen la declaración “0% grasas trans”, aunque, según sus análisis, esta información no coincidiría con la composición encontrada.

Además, la cámara indicó que recibió reportes sobre productos con olor a solvente, que permanecen bajo análisis para determinar su aptitud para el consumo.

Por el momento, la información difundida no identifica públicamente las marcas incluidas en la denuncia ni comunica una prohibición general de comercialización.

Qué organismos deberán intervenir

La presentación fue dirigida a distintos organismos con competencias específicas:

  • La ANMAT y el INAL, encargados del control y la fiscalización de alimentos.
  • La Dirección Nacional de Lealtad Comercial, por las posibles diferencias entre el etiquetado y el contenido.
  • El Senasa, por sus funciones de control sanitario y agroalimentario.

Los organismos deberán analizar la documentación, realizar las verificaciones correspondientes y determinar si efectivamente existieron adulteraciones o incumplimientos en los productos denunciados.

El pedido de mayor transparencia

CIARA reclamó que el etiquetado refleje de manera precisa el contenido de cada envase y manifestó su apoyo al fortalecimiento de los controles en toda la cadena comercial.

La denuncia todavía debe ser evaluada por las autoridades. Hasta que se conozcan los resultados oficiales, las irregularidades señaladas corresponden a los análisis y acusaciones presentados por la cámara empresaria.

Los datos más importantes

  • CIARA denunció la comercialización de aceites rotulados como 100% girasol que estarían mezclados.
  • La presentación involucra a 16 marcas.
  • La irregularidad alcanzaría cerca del 10% del mercado.
  • Los análisis habrían detectado aceite de soja no declarado.
  • Algunos envases tendrían hasta 122 mililitros menos de lo informado.
  • Se encontraron niveles de ácido linolénico hasta 26 veces superiores al máximo admitido.
  • También se cuestionaron declaraciones de “0% grasas trans”.
  • Hubo reportes de productos con olor a solvente, todavía bajo análisis.
  • La denuncia fue presentada ante ANMAT, INAL, Senasa y Lealtad Comercial.
  • Las marcas involucradas no fueron identificadas públicamente.

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