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8 de julio de 2026 - 16:55
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El pueblo de Santa Fe con historia, arroyos y naturaleza que sorprende a los viajeros

Villa Guillermina combina paisajes tranquilos, senderos, avistaje de aves y el legado de La Forestal en un rincón poco conocido del norte santafesino.

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Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo de Santa Fe con historia, arroyos y naturaleza que sorprende a los viajeros.

El pueblo de Santa Fe con historia, arroyos y naturaleza que sorprende a los viajeros.

Las alternativas para hacer turismo en Argentina abarcan una amplia variedad de experiencias, desde lugares ideales para quienes desean actividades con emoción y movimiento hasta destinos pensados para aquellos que buscan unas escapadas que ofrezcan tranquilidad y permitan disfrutar del entorno natural.

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Más allá de las ciudades más populares y los circuitos tradicionales, existen localidades como Villa Guillermina que permanecen fuera del radar de muchos viajeros, pero que ofrecen atractivos que merecen ser descubiertos.

Esta localidad ubicada en el departamento General Obligado aparece como un verdadero destino oculto para aquellos viajeros que desean alejarse del movimiento habitual de los principales puntos turísticos, encontrar calma y sumergirse en un entorno donde la naturaleza se combina con la memoria de las antiguas comunidades forestales.

Creada en 1908, Villa Guillermina se convirtió en uno de los puntos más importantes del desarrollo de la empresa británica La Forestal.

En la actualidad, sus calles serenas y sus construcciones con influencia europea, legado de la presencia de los antiguos administradores ingleses, conservan una estética que parece pertenecer a otra época y atrae tanto a especialistas en historia como a visitantes curiosos. Su mayor atractivo radica en la calma del paisaje y el contacto permanente con la naturaleza que la rodea.

Dónde queda Villa Guillermina, pueblo de Santa Fe

Villa Guillermina está situada en el extremo norte de la provincia de Santa Fe, a pocos kilómetros de la frontera con Chaco, dentro del departamento General Obligado. La localidad se encuentra a unos 480 kilómetros de la capital santafesina y a cerca de 830 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Villa Guillermina, Santa Fe?

La oferta turística del destino combina propuestas vinculadas al ecoturismo y recorridos relacionados con su patrimonio histórico y cultural:

  • Reserva Paisajística Provincial Yugo Quebrado: Es uno de los principales atractivos naturales del área y un verdadero refugio de biodiversidad. Este espacio protegido resulta perfecto para quienes desean recorrer senderos, contemplar distintas especies de aves y descubrir la vegetación y los animales propios de la región en un ambiente de absoluta tranquilidad.
  • Arroyo Los Amores: Este cauce de agua que recorre la zona brinda un escenario ideal para relajarse al aire libre. Sus orillas tranquilas permiten organizar una jornada de descanso, compartir un picnic y disfrutar de un momento refrescante rodeado por la abundante flora característica del paisaje litoraleño.
  • Ruta de La Forestal: Este recorrido permite conocer los vestigios de la histórica planta de producción de tanino y apreciar las edificaciones que quedaron como legado de aquel período, entre ellas el antiguo núcleo administrativo y las casas destinadas al personal de mayor jerarquía, que todavía mantienen rasgos arquitectónicos de influencia británica.
  • Museo Paseo de los Recuerdos: Se trata de un espacio cultural pensado para preservar y contar la historia de la localidad mediante una colección de elementos, imágenes y relatos que reflejan la vida del pueblo durante la etapa de explotación del quebracho colorado.
  • Paseo del Chamamé: Es una propuesta ideal para quienes buscan acercarse a las expresiones culturales de la región, ya que rinde homenaje a este género musical emblemático que forma parte de las raíces y la identidad del norte de Santa Fe y de todo el litoral argentino.
  • Parque Nacional Chaco: Ubicado a unos 40 kilómetros del límite con la provincia, este área protegida representa una alternativa para complementar el recorrido con una visita destinada a conocer la riqueza natural y la diversidad de especies que caracterizan al ecosistema del Gran Chaco.

    Cómo llegar a Villa Guillermina, Santa Fe

    Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto hasta el destino puede extenderse aproximadamente entre 10 y 11 horas. El camino más utilizado es la Ruta Nacional 11, una vía que atraviesa la provincia de Santa Fe en dirección norte. Después de atravesar localidades como Reconquista y Las Toscas, se debe tomar el ingreso correspondiente que lleva directamente hacia la localidad.

    En tanto, quienes parten desde la capital santafesina suelen acceder al lugar mediante los caminos que conectan con poblaciones cercanas como Las Toscas o Villa Ocampo.

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