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7 de julio de 2026 - 18:29
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Fin de semana XXL: cómo estará la frontera entre Argentina y Bolivia

Tras el fin de semana largo por el feriado puente, habrá movimiento en la frontera. Mira los horarios, cotización y estado de rutas.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Paso fronterizo Aguas Blancas, Bolivia.

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Quienes tengan previsto viajar o realizar compras en la zona podrán utilizar el Puente Internacional, que contará con atención durante las 24 horas, o el servicio de chalanas, que operará en su horario habitual.

Horarios de los pasos fronterizos

El Puerto de Chalanas estará habilitado todos los días de 7 a 19 horas.

Por su parte, el Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo permanecerá abierto y brindará servicio de atención durante las 24 horas.

La actividad comercial se desarrollará con normalidad en ambas localidades, por lo que los comercios de Aguas Blancas y Bermejo mantendrán su funcionamiento habitual.

Puente Aguas Blancas - Bermejo.

Puente Aguas Blancas - Bermejo.

Cómo se encuentran las rutas

La ruta que une Bermejo con Tarija presenta tránsito normal. Sin embargo, se recomienda a los conductores circular con precaución durante todo el recorrido.

En la Ruta Nacional 50, especialmente en el tramo comprendido entre Aguas Blancas y Orán, también se solicita transitar con cuidado debido a los controles viales permanentes realizados por Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.

Ante la mayor circulación esperada por el fin de semana largo, se aconseja salir con tiempo, llevar la documentación correspondiente y respetar las indicaciones de las autoridades.

Cotización en las casas de cambio de Bermejo

Las casas de cambio de Bermejo informaron los siguientes valores:

  • $1.000 argentinos: venta a 6,50 bolivianos y compra a 6,30 bolivianos.
  • Dólar en pesos argentinos: venta a $1.570 y compra a $1.550.
  • Dólar en bolivianos: venta a 10,10 bolivianos y compra a 9,90 bolivianos.

Las cotizaciones pueden modificarse durante el fin de semana, por lo que se recomienda consultar los valores antes de realizar cualquier operación.

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