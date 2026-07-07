Fin de semana XXL: cómo estará la frontera entre Argentina y Bolivia

Durante el fin de semana XXL, la frontera que conecta Aguas Blancas, en Argentina, con Bermejo, en Bolivia, funcionará con normalidad tanto para el tránsito de personas como para la actividad comercial.
Quienes tengan previsto viajar o realizar compras en la zona podrán utilizar el Puente Internacional, que contará con atención durante las 24 horas, o el servicio de chalanas, que operará en su horario habitual.
Horarios de los pasos fronterizos
El Puerto de Chalanas estará habilitado todos los días de 7 a 19 horas.
Por su parte, el Puente Internacional Aguas Blancas-Bermejo permanecerá abierto y brindará servicio de atención durante las 24 horas.
La actividad comercial se desarrollará con normalidad en ambas localidades, por lo que los comercios de Aguas Blancas y Bermejo mantendrán su funcionamiento habitual.
Puente Aguas Blancas - Bermejo.
Cómo se encuentran las rutas
La ruta que une Bermejo con Tarija presenta tránsito normal. Sin embargo, se recomienda a los conductores circular con precaución durante todo el recorrido.
En la Ruta Nacional 50, especialmente en el tramo comprendido entre Aguas Blancas y Orán, también se solicita transitar con cuidado debido a los controles viales permanentes realizados por Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Vial.
Ante la mayor circulación esperada por el fin de semana largo, se aconseja salir con tiempo, llevar la documentación correspondiente y respetar las indicaciones de las autoridades.
Cotización en las casas de cambio de Bermejo
Las casas de cambio de Bermejo informaron los siguientes valores:
- $1.000 argentinos: venta a 6,50 bolivianos y compra a 6,30 bolivianos.
- Dólar en pesos argentinos: venta a $1.570 y compra a $1.550.
- Dólar en bolivianos: venta a 10,10 bolivianos y compra a 9,90 bolivianos.
Las cotizaciones pueden modificarse durante el fin de semana, por lo que se recomienda consultar los valores antes de realizar cualquier operación.
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