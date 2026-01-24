Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas y subieron las tarifas

Volvieron
a funcionar las chalanas en Aguas Blancas
Tras la suspensión de casi tres días por la crecida del Río Bermejo, el servicio de chalanas entre Aguas Blancas en Salta y Bermejo en Bolivia, volvió y reactivó el comercio y el tránsito de vecinos de ambas localidades de la frontera entre Argentina y el país vecino.
El valor oficial del pasaje quedó en 10 bolivianos por persona y 15 bolivianos por lona, aunque comerciantes argentinos denunciaron que los montos cobrados en la práctica son más altos. “Tienen que haber un acuerdo de nación o cancillería con la parte boliviana en establecer parámetros”, dijo Adrián Zigarán, interventor de Aguas Blancas.
Chalanas sin regulación
“Hoy las chalanas están desreguladas. Pueden cobrar lo que quieran o pueden usar chalanas con motores que no responden a las características del río, con el peligro que eso implica. No pagan impuestos turísticos, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales”.
“Están como liberadas y pueden poner el precio que se les ocurra”, subrayó Zigaran y admitió el aumento de los precios. “En condiciones normales valían 2.000 pesos, pero ahora se llegó a pagar 7.000 o 10.000 pesos”.
Embed - ADRIÁN ZIGARÁN – INTERVENTOR DE AGUAS BLANCAS
Pasos fronterizos en mal estado
El funcionario dijo que por el estado de algunos pasos fronterizos “hay argentinos de primera y argentinos de cuarta. Nosotros, los del norte, incluidos Jujuy, tenemos pasos precarios, diferente a otros casos que tienen mejor calidad del servicio y atención a la gente”.
Zigarán agregó que este abandono “viene desde hace mucho tiempo. Me comentaron que están esperando que se acomode el nuevo presidente de Bolivia, la nueva autoridad de Cancillería, para empezar a trabajar”, y marcó que el tema ambiental también es una preocupación.