Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas y subieron las tarifas

Tras la suspensión de casi tres días por la crecida del Río Bermejo , el servicio de chalanas entre Aguas Blancas en Salta y Bermejo en Bolivia , volvió y reactivó el comercio y el tránsito de vecinos de ambas localidades de la frontera entre Argentina y el país vecino.

El valor oficial del pasaje quedó en 10 bolivianos por persona y 15 bolivianos por lona , aunque comerciantes argentinos denunciaron que los montos cobrados en la práctica son más altos. “ Tienen que haber un acuerdo de nación o cancillería con la parte boliviana en establecer parámetros ”, dijo Adrián Zigarán , interventor de Aguas Blancas.

Chalanas sin regulación

“Hoy las chalanas están desreguladas. Pueden cobrar lo que quieran o pueden usar chalanas con motores que no responden a las características del río, con el peligro que eso implica. No pagan impuestos turísticos, ni municipales, ni provinciales, ni nacionales”.

“Están como liberadas y pueden poner el precio que se les ocurra”, subrayó Zigaran y admitió el aumento de los precios. “En condiciones normales valían 2.000 pesos, pero ahora se llegó a pagar 7.000 o 10.000 pesos”.

Embed - ADRIÁN ZIGARÁN – INTERVENTOR DE AGUAS BLANCAS

Pasos fronterizos en mal estado

El funcionario dijo que por el estado de algunos pasos fronterizos “hay argentinos de primera y argentinos de cuarta. Nosotros, los del norte, incluidos Jujuy, tenemos pasos precarios, diferente a otros casos que tienen mejor calidad del servicio y atención a la gente”.

Zigarán agregó que este abandono “viene desde hace mucho tiempo. Me comentaron que están esperando que se acomode el nuevo presidente de Bolivia, la nueva autoridad de Cancillería, para empezar a trabajar”, y marcó que el tema ambiental también es una preocupación.

“Hay un corredor en todos los márgenes y la gente de la ciudad tira los líquidos que van cada vez más crudos hacia el lado argentino. Vienen los residuos mal tratados de las mineras que están en Bolivia. Hay un montón de temas que hace años pretendemos que se resuelvan con Bolivia, pero con escaso éxito”, lamentó.