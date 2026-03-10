miércoles 11 de marzo de 2026

10 de marzo de 2026 - 16:35
Restricciones.

En Argentina compran libre, en Bolivia hay cupos: el reclamo desde la frontera por la reciprocidad comercial

El interventor de Aguas Blancas cuestionó las restricciones que impone Bolivia a las compras y pidió “reciprocidad” en el comercio entre ambos países.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
chalanas aguas blancas bolivia
Compras libres en Argentina, límites en Bolivia

Según explicó el funcionario, los argentinos que cruzan hacia Bolivia para comprar productos lo hacen sin restricciones de montos ni cantidades. “Los argentinos llegan en tour de compra y pasan de 1.500 a 3.000 personas a comprar en todo horario y cualquier monto”, señaló.

Sin embargo, aseguró que cuando se trata de bolivianos que cruzan hacia Argentina para adquirir productos, existen limitaciones. “Las autoridades bolivianas ponen restricciones, cupos de dinero de 300 dólares por mes por persona y limitaciones en determinadas marcas”, explicó.

Embed - Preocupación en la frontera entre Salta y Bolivia por la crecida del río Bermejo

El pedido de “reciprocidad”

Ante esta situación, Zigarán pidió que exista un trato comercial similar entre ambos países. “Si nosotros hiciéramos lo mismo, se funde el pueblo de Bermejo”, afirmó.

El funcionario sostuvo que lo que se busca es que haya reciprocidad en las condiciones de comercio para que los comerciantes argentinos también puedan beneficiarse del intercambio fronterizo.

Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas
Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas

Volvieron a funcionar las chalanas en Aguas Blancas

