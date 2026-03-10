En Argentina compran libre, en Bolivia hay cupos: el reclamo desde la frontera por la reciprocidad comercial

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, planteó un reclamo por las restricciones comerciales que, según afirmó, existen del lado boliviano para la compra de productos argentinos en la frontera.

El planteo surge en medio del intenso intercambio comercial que se da diariamente entre Aguas Blancas (Salta) y Bermejo (Bolivia), dos localidades separadas por el río Bermejo donde miles de personas cruzan a diario para realizar compras. “Si nosotros compramos de todo, ellos nos tienen que permitir vender”, sostuvo Zigarán al referirse a la situación.

Compras libres en Argentina, límites en Bolivia Según explicó el funcionario, los argentinos que cruzan hacia Bolivia para comprar productos lo hacen sin restricciones de montos ni cantidades. “Los argentinos llegan en tour de compra y pasan de 1.500 a 3.000 personas a comprar en todo horario y cualquier monto”, señaló.

Sin embargo, aseguró que cuando se trata de bolivianos que cruzan hacia Argentina para adquirir productos, existen limitaciones. “Las autoridades bolivianas ponen restricciones, cupos de dinero de 300 dólares por mes por persona y limitaciones en determinadas marcas”, explicó.

El pedido de "reciprocidad" Ante esta situación, Zigarán pidió que exista un trato comercial similar entre ambos países. "Si nosotros hiciéramos lo mismo, se funde el pueblo de Bermejo", afirmó. El funcionario sostuvo que lo que se busca es que haya reciprocidad en las condiciones de comercio para que los comerciantes argentinos también puedan beneficiarse del intercambio fronterizo.

