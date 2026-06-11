Inauguración Mundial 2026: así fue el emotivo homenaje a Maradona y Pelé. 

.Durante la ceremonia de apertura del Mundial 2026 en el Estadio Azteca, celebrada este jueves, la FIFA homenajeó a Diego Maradona y Pelé, dos de las figuras más influyentes en la historia del fútbol.

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Este jueves, la FIFA rindió homenaje a Pelé y Diego Armando Maradona durante la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México . En este recinto, ambos futbolistas conquistaron los títulos de 1970 y 1986 , respectivamente.

El homenaje tuvo como objetivo destacar el legado de dos de las figuras más importantes en la historia del fútbol . En el caso de Maradona, se recordó su histórica actuación en el Mundial de México 1986 , especialmente las jugadas ante Inglaterra en los cuartos de final, que quedaron en la memoria como “ La Mano de Dios ” y el “ Gol del Siglo ”.

El tributo formó parte del espectáculo previo al partido inaugural entre México y Sudáfrica donde se buscó reconocer la huella que dejó el exfutbolista argentino en las Copas del Mundo.

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Pelé también tuvo un lugar protagónico en la ceremonia, en recuerdo de su consagración en el Azteca durante el Mundial de 1970, cuando comandó a una de las selecciones más icónicas del fútbol. En aquella final, Brasil superó 4-1 a Italia y alcanzó su tercer campeonato del mundo.

Asimismo, la imagen del brasileño levantando el trofeo en suelo mexicano se transformó en una de las postales más emblemáticas del fútbol. Por ese motivo, el ente rector del fútbol mundial buscó destacar la importancia de Pelé en la expansión global del deporte y recordar una de las conquistas más celebradas de todos los tiempos.

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La ceremonia formó parte del programa elaborado por la FIFA junto al productor italiano Marco Balich para la apertura del Mundial 2026, el cual prevé distintos actos en los tres países sede del torneo.

El estadio mexicano volverá a ser protagonista al convertirse en el primer recinto en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970, 1986 y 2026.

Mundial 2026: el camino de Argentina y Brasil en la fase de grupos

La Selección Argentina integrará el Grupo J y hará su debut el martes 16 de junio frente a Argelia, a las 22:00 (hora argentina) en Kansas City.

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El lunes 22 de junio jugará ante Austria a las 14:00 en Dallas. Luego, el equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase de grupos el sábado 27 frente a Jordania a las 23:00, también en Dallas.

Por su parte, Brasil debutará el 13 de junio frente a Marruecos a las 19:00. Luego enfrentará a Haití el 19 de junio a las 22.00 y cerrará la fase de grupos ante Escocia el 24 de junio a las 16:00.