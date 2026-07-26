Quini 6: conocé los níumeros ganadores de este domingo 26 de julio de 2026

El Quini 6 realizó este domingo 26 de julio su sorteo N° 3394, con un pozo total superior a los $10.100 millones y más de un millón de apuestas registradas en todo el país.
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Este domingo se realizó el sorteo N° 3394 del Quini 6. Hubo un ganador en la modalidad Revancha, mientras que los principales pozos quedaron vacantes y seguirán acumulándose para el próximo sorteo.
El Quini 6 realizó este domingo 26 de julio su sorteo N° 3394, con un pozo total superior a los $10.100 millones y más de un millón de apuestas registradas en todo el país.
En la modalidad Tradicional, los números sorteados fueron 09 - 21 - 37 - 12 - 08 - 28. No hubo apostadores con seis aciertos, por lo que el pozo, de más de $5.521 millones, quedó vacante.
En la Segunda Vuelta, salieron los números 05 - 22 - 00 - 04 - 01 - 03. Tampoco se registraron ganadores con seis aciertos y el premio, superior a $2.776 millones, quedó acumulado.
La única modalidad que tuvo un ganador fue la Revancha, donde los números favorecidos fueron 22 - 45 - 25 - 03 - 05 - 08. Un apostador de la provincia de Entre Ríos acertó los seis números y se llevó el pozo de más de $1.038 millones.
Por su parte, en el Siempre Sale se sortearon los números 10 - 42 - 13 - 40 - 06 - 43. En esta modalidad hubo 16 ganadores con cinco aciertos, quienes recibirán más de $28 millones cada uno.
Con los pozos vacantes en las principales modalidades, el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un premio estimado de $10.150 millones.
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