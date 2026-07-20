Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 19 de julio

Quini 6: cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo de este domingo 12 de abril.

El Quini 6 volvió a poner en juego importantes pozos este domingo 19 de julio con la realización del sorteo N.º 3.392. En esta oportunidad, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, mientras que la Revancha tuvo cuatro ganadores que se llevaron más de $507 millones cada uno.

País. Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

Sociedad. Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio

A continuación, todos los resultados para que puedas verificar tu apuesta.

45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28

Pozo: Vacante.

Para el próximo sorteo se acumulan $4.946.960.138.

La Segunda del Quini 6

Los números ganadores fueron:

08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21

Pozo: Vacante.

El premio acumulado asciende a $2.202.691.138.

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

Revancha

Los números favorecidos fueron:

17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10

En esta modalidad hubo cuatro ganadores, que recibirán $507.001.345 cada uno.

Siempre Sale

Los números sorteados fueron:

18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28

En esta oportunidad hubo 53 ganadores, que cobrarán $8.963.460 cada uno.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina y es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Para participar, cada apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

El juego cuenta con cuatro modalidades:

Tradicional

La Segunda

Revancha

Siempre Sale

Cada una tiene su propio pozo y permite participar con la misma apuesta, aumentando las posibilidades de ganar.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 realiza dos sorteos por semana, todos los miércoles y domingos, con transmisión en vivo desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales habilitados por la organización para verificar cada apuesta.