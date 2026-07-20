lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 09:53
Lotería.

Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 19 de julio

Este domingo se realizó el sorteo N.º 3.392 del Quini 6. Conocé los números ganadores de cada modalidad, los premios que se repartieron y controlá tu cartón.

+ Seguir en
Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Quini 6: cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo de este domingo 12 de abril.

Quini 6: cuántos millones se llevaron los ganadores del sorteo de este domingo 12 de abril.

Lee además
Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio
Sociedad.

Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio
Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha
País.

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

A continuación, todos los resultados para que puedas verificar tu apuesta.

Tradicional del Quini 6

Los números sorteados fueron:

45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28

Pozo: Vacante.

Para el próximo sorteo se acumulan $4.946.960.138.

La Segunda del Quini 6

Los números ganadores fueron:

08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21

Pozo: Vacante.

El premio acumulado asciende a $2.202.691.138.

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

Revancha

Los números favorecidos fueron:

17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10

En esta modalidad hubo cuatro ganadores, que recibirán $507.001.345 cada uno.

Siempre Sale

Los números sorteados fueron:

18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28

En esta oportunidad hubo 53 ganadores, que cobrarán $8.963.460 cada uno.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina y es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Para participar, cada apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.

El juego cuenta con cuatro modalidades:

  • Tradicional
  • La Segunda
  • Revancha
  • Siempre Sale

Cada una tiene su propio pozo y permite participar con la misma apuesta, aumentando las posibilidades de ganar.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

El Quini 6 realiza dos sorteos por semana, todos los miércoles y domingos, con transmisión en vivo desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.

Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales habilitados por la organización para verificar cada apuesta.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quini 6: los números ganadores del domingo 28 de junio

Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha

¿Quiénes pueden cobrar el bono de hasta $150.000 para la luz en Salta?

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Lo que se lee ahora
Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Mundial 2026: la foto de la Selección antes de la final conEspaña
Deportes.

Mundial 2026: la foto de la Selección argentina antes de la final con España

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Selección Argentina en Ezeiza
País.

Cuándo llega la Selección Argentina a Buenos Aires

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras eltemporal de viento
Jujuy.

Comunicado de EJESA por la situación en Jujuy tras el temporal de viento

Javier Milei 
País.

Javier Milei decretará feriado por los festejos de la Selección

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel