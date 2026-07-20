Resultados del Quini 6: los números ganadores del domingo 19 de julio

El Quini 6 volvió a poner en juego importantes pozos este domingo 19 de julio con la realización del sorteo N.º 3.392. En esta oportunidad, las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes, mientras que la Revancha tuvo cuatro ganadores que se llevaron más de $507 millones cada uno.
A continuación, todos los resultados para que puedas verificar tu apuesta.
Tradicional del Quini 6
Los números sorteados fueron:
45 - 05 - 31 - 17 - 27 - 28
Pozo: Vacante.
Para el próximo sorteo se acumulan $4.946.960.138.
La Segunda del Quini 6
Los números ganadores fueron:
08 - 41 - 23 - 33 - 36 - 21
Pozo: Vacante.
El premio acumulado asciende a $2.202.691.138.
Quini 6: un apostador ganó más de $5.450 millones en la Revancha
Revancha
Los números favorecidos fueron:
17 - 32 - 25 - 04 - 14 - 10
En esta modalidad hubo cuatro ganadores, que recibirán $507.001.345 cada uno.
Siempre Sale
Los números sorteados fueron:
18 - 19 - 29 - 04 - 14 - 28
En esta oportunidad hubo 53 ganadores, que cobrarán $8.963.460 cada uno.
¿Cómo se juega al Quini 6?
El Quini 6 es uno de los juegos de azar más populares de la Argentina y es administrado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe. Para participar, cada apostador debe elegir seis números entre el 00 y el 45.
El juego cuenta con cuatro modalidades:
- Tradicional
- La Segunda
- Revancha
- Siempre Sale
Cada una tiene su propio pozo y permite participar con la misma apuesta, aumentando las posibilidades de ganar.
¿Cuándo se sortea el Quini 6?
El Quini 6 realiza dos sorteos por semana, todos los miércoles y domingos, con transmisión en vivo desde la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe.
Los resultados oficiales también pueden consultarse a través de los canales habilitados por la organización para verificar cada apuesta.
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