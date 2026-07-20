Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio

El Telekino volverá a sortearse este domingo 26 de julio, desde las 16:30, con un pozo estimado de $2.500 millones, una de las cifras más importantes del tradicional juego de azar que cada semana reúne a miles de apostadores en todo el país. Como ocurre habitualmente, el sorteo podrá seguirse en vivo y también se conocerán los resultados apenas finalice la extracción.
¿Cuánto dinero sorteará el Telekino?
El próximo sorteo tendrá un pozo aproximado de $2.500 millones para quien logre acertar los 15 números.
Además del premio en efectivo, el ganador se llevará:
- Un viaje para dos personas a Río de Janeiro.
- Un viaje para dos personas por el Caribe.
- Una casa rodante.
- Una camioneta 0 km.
- Dos autos 0 km.
- Una casa estilo americana.
Telekino - Foto ilustrativa de archivo
Resultados del Telekino del domingo 19 de julio
En el último sorteo, realizado el domingo 19 de julio, estos fueron los números favorecidos en la modalidad Tradicional:
01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 11 - 12 - 15 - 16 - 17 - 20 - 22 - 23 - 24
Premios
- 15 aciertos: Vacante.
- 14 aciertos: 24 ganadores, con $537.277 para cada uno.
- 13 aciertos: 703 ganadores, con $55.366 cada uno.
- 12 aciertos: 8.479 ganadores, con $15.742 cada uno.
Resultados del Rekino
Los números sorteados fueron:
01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 25
En esta modalidad hubo 26 ganadores, que recibirán $183.684 cada uno.
¿Qué es el Telekino?
El Telekino es uno de los juegos de azar más populares de Argentina. Fue creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán y, desde 2022, es administrado por el Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires.
¿A qué hora es el próximo sorteo?
El próximo sorteo del Telekino se realizará el domingo 26 de julio a las 16:30 y será transmitido en vivo para todo el país por Canal 9. También podrás consultar los números ganadores y todos los resultados apenas finalice el sorteo.
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