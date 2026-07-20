lunes 20 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de julio de 2026 - 17:04
País.

El pueblo escondido de Catamarca que combina historia, naturaleza y paisajes únicos para visitar

Con raíces coloniales, legado inca y escenarios naturales únicos, ofrece experiencias al aire libre y guarda uno de los sitios arqueológicos más sorprendentes.

+ Seguir en
viajes Todo Jujuy
Por  viajes Todo Jujuy
El pueblo escondido de Catamarca que combina historia, naturaleza y paisajes únicos para visitar.

El pueblo escondido de Catamarca que combina historia, naturaleza y paisajes únicos para visitar.

En el norte argentino, un destino todavía poco explorado empieza a despertar cada vez más interés entre quienes buscan nuevas escapadas de viaje. Se trata de Londres, Catamarca, un pueblo histórico creado en 1558 que combina costumbres heredadas de antiguas culturas y escenarios naturales de montaña.

Lee además
Es un pueblo low cost, podés recorrer la Ruta de Vino y tiene laguna.
País.

El pueblo riojano low cost con Ruta del Vino y paisajes ideal para unas escapadas de julio
El pueblo de Argentina donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados.
Sociedad.

El pueblo de Catamarca donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados

A su vez, cuenta con una particularidad que llama la atención de muchos visitantes: compartir nombre con la capital de Inglaterra.

Esta localidad, situada en las proximidades de Belén, recibió su nombre como homenaje a María Tudor, monarca de Inglaterra y esposa de Felipe II, motivo por el cual forma parte del grupo de poblaciones más antiguas del territorio argentino. Su riqueza patrimonial, sumada a los paisajes que la rodean, la posiciona como una alternativa diferente frente a los destinos turísticos tradicionales y de mayor concurrencia.

Ubicado entre los paisajes de la sierra del Ambato y acompañado por el recorrido de arroyos y ríos de aguas transparentes, Londres propone una experiencia que reúne calma, naturaleza y espíritu aventurero. Sus caminos, la hospitalidad de sus habitantes y las tradiciones que conserva hacen de esta localidad un lugar atractivo para aquellos viajeros que desean acercarse a la identidad más auténtica del noroeste argentino.

Dónde queda Londres, Catamarca

La localidad está ubicada en la provincia de Catamarca, a aproximadamente 15 kilómetros de Belén y a unos 280 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Su combinación de paisajes de montaña, patrimonio histórico y legado cultural la convierte en un destino singular dentro del noroeste argentino, al formar parte además de las primeras ciudades establecidas en el territorio nacional.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Londres, Catamarca?

Uno de los principales puntos de interés de la zona es El Shincal de Quimivil, conocido como el “Machu Picchu argentino”, un sitio arqueológico en el que todavía permanecen en pie vestigios de la presencia inca, como antiguas plazas, senderos y estructuras ceremoniales.

Además, Londres ofrece diferentes alternativas para quienes buscan actividades al aire libre, con propuestas que incluyen senderismo, cabalgatas, circuitos en bicicleta y momentos de descanso junto al río Quimivil, un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza y desconectarse.

En cuanto a la propuesta culinaria, quienes recorren la localidad tienen la posibilidad de probar diferentes sabores tradicionales de la región, entre ellos:

  • Tamales
  • Empanadas
  • Cabrito

Todos preparados siguiendo métodos tradicionales y conservando las recetas típicas de la zona, tanto en alojamientos familiares como en ferias y espacios de producción local.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, el viaje hasta la localidad demanda alrededor de cuatro horas de recorrido en vehículo, siguiendo primero la Ruta Nacional 38 y continuando luego por la Ruta Nacional 40.

En cambio, quienes salen desde Belén deben atravesar apenas 15 kilómetros, por un acceso completamente asfaltado que permite un traslado más práctico y seguro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

El pueblo riojano low cost con Ruta del Vino y paisajes ideal para unas escapadas de julio

El pueblo de Catamarca donde reina la calma, la naturaleza y paisajes soñados

El curioso pueblo del norte con un nombre único que sorprende a todos sus visitantes

El rincón escondido de Córdoba con un nombre llamativo que sorprende a los turistas

Telekino: de cuánto será el pozo del próximo sorteo del domingo 26 de julio

Lo que se lee ahora
Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026
Argentina.

Telekino: resultados del sorteo 2.437 del domingo 19 de julio de 2026

Selección Argentina.
País.

El Gobierno analiza suspender el feriado por la Selección Argentina

Selección Argentina (Foto Conmebol).
Deportes.

Qué jugadores de la Selección vuelven a la Argentina tras el Mundial 2026

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina
País.

Miles de hinchas recibieron a la Selección Argentina

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar video
Policiales.

Iba en contramano por calle Alvear, chocó a dos autos e intentó escapar

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel