El pueblo escondido de Catamarca que combina historia, naturaleza y paisajes únicos para visitar.

En el norte argentino , un destino todavía poco explorado empieza a despertar cada vez más interés entre quienes buscan nuevas escapadas de viaje. Se trata de Londres, Catamarca , un pueblo histórico creado en 1558 que combina costumbres heredadas de antiguas culturas y escenarios naturales de montaña.

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A su vez, cuenta con una particularidad que llama la atención de muchos visitantes: compartir nombre con la capital de Inglaterra .

Esta localidad, situada en las proximidades de Belén , recibió su nombre como homenaje a María Tudor , monarca de Inglaterra y esposa de Felipe II , motivo por el cual forma parte del grupo de poblaciones más antiguas del territorio argentino . Su riqueza patrimonial, sumada a los paisajes que la rodean, la posiciona como una alternativa diferente frente a los destinos turísticos tradicionales y de mayor concurrencia.

Ubicado entre los paisajes de la sierra del Ambato y acompañado por el recorrido de arroyos y ríos de aguas transparentes , Londres propone una experiencia que reúne calma, naturaleza y espíritu aventurero . Sus caminos, la hospitalidad de sus habitantes y las tradiciones que conserva hacen de esta localidad un lugar atractivo para aquellos viajeros que desean acercarse a la identidad más auténtica del noroeste argentino .

Dónde queda Londres, Catamarca

La localidad está ubicada en la provincia de Catamarca, a aproximadamente 15 kilómetros de Belén y a unos 280 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Su combinación de paisajes de montaña, patrimonio histórico y legado cultural la convierte en un destino singular dentro del noroeste argentino, al formar parte además de las primeras ciudades establecidas en el territorio nacional.

Escapadas: ¿Qué se puede hacer en Londres, Catamarca?

Uno de los principales puntos de interés de la zona es El Shincal de Quimivil, conocido como el “Machu Picchu argentino”, un sitio arqueológico en el que todavía permanecen en pie vestigios de la presencia inca, como antiguas plazas, senderos y estructuras ceremoniales.

Además, Londres ofrece diferentes alternativas para quienes buscan actividades al aire libre, con propuestas que incluyen senderismo, cabalgatas, circuitos en bicicleta y momentos de descanso junto al río Quimivil, un entorno ideal para disfrutar de la naturaleza y desconectarse.

En cuanto a la propuesta culinaria, quienes recorren la localidad tienen la posibilidad de probar diferentes sabores tradicionales de la región, entre ellos:

Tamales

Empanadas

Cabrito

Todos preparados siguiendo métodos tradicionales y conservando las recetas típicas de la zona, tanto en alojamientos familiares como en ferias y espacios de producción local.

Cómo llegar a Londres, Catamarca

Partiendo desde San Fernando del Valle de Catamarca, el viaje hasta la localidad demanda alrededor de cuatro horas de recorrido en vehículo, siguiendo primero la Ruta Nacional 38 y continuando luego por la Ruta Nacional 40.

En cambio, quienes salen desde Belén deben atravesar apenas 15 kilómetros, por un acceso completamente asfaltado que permite un traslado más práctico y seguro.