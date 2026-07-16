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16 de julio de 2026 - 17:34
País.

El curioso pueblo del norte con un nombre único que sorprende a todos sus visitantes

Ubicado en el norte del país, este poblado combina una fuerte identidad rural, tradiciones que siguen vigentes y un entorno natural junto al río Salado.

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Por  viajes Todo Jujuy
Este pueblo del norte argentino se volvió llamativo por su nombre inusual.

Este pueblo del norte argentino se volvió llamativo por su nombre inusual.

En el norte de la Argentina existe un pequeño pueblo que llama la atención por una razón tan sencilla como llamativa: su nombre. Ahí Veremos suele provocar sorpresa y más de una sonrisa apenas alguien lo escucha, despertando de inmediato la curiosidad de quienes lo eligen para sus escapadas por primera vez.

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Sin embargo, más allá de esa singularidad, el pueblo conserva una fuerte esencia rural y un ritmo de vida tranquilo, característico de las comunidades del interior.

Alejado de los destinos turísticos más conocidos, este poblado aparece como un rincón poco explorado, caracterizado por sus calles de tierra, la tranquilidad del entorno natural y un estilo de vida estrechamente ligado a la colaboración entre vecinos. La proximidad del río Salado y las tareas relacionadas con la actividad agropecuaria forman parte esencial del día a día de quienes viven allí.

Con casi 3.000 habitantes, la dinámica cotidiana de Ahí Veremos gira alrededor de instituciones esenciales, entre ellas la escuela, las capillas, la sala de atención sanitaria y los puestos de seguridad. Ese conjunto de espacios da sustento a una comunidad en la que el trabajo conjunto entre los vecinos y el mantenimiento de las costumbres continúan ocupando un lugar fundamental.

Dónde queda Ahí veremos

Ahí Veremos está situado en la zona más septentrional de la provincia de Santiago del Estero, en las proximidades de la frontera con Salta. Su ubicación, a aproximadamente nueve kilómetros del río Salado, lo rodea de un paisaje natural que permite desarrollar actividades tradicionales como la pesca artesanal y disfrutar de un vínculo cercano con la flora propia de la región.

La localidad integra un grupo de pequeños poblados rurales, como Algarrobal Viejo, con los que mantiene vínculos estrechos tanto desde el punto de vista cultural como en sus actividades económicas.

Si bien no se encuentra totalmente alejada de otros centros urbanos, sus posibilidades de conexión siguen siendo reducidas: únicamente ciertos sectores de uso comunitario disponen de servicio de Internet, mientras gran parte de sus habitantes conserva una vida cotidiana con escasa presencia de la tecnología digital.

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Ahí veremos?

El mayor valor de Ahí Veremos se encuentra en su esencia genuina y en la posibilidad de conocer una forma de vida alejada de las grandes urbes. Caminar por sus calles invita a descubrir un escenario diferente, marcado por la tranquilidad, la ausencia de ruidos y un ambiente donde la serenidad ocupa un lugar protagonista.

El contacto con los vecinos constituye uno de sus aspectos más destacados, ya que la comunidad conserva prácticas y tradiciones que expresan el espíritu del interior rural argentino.

La proximidad del río Salado permite disfrutar de propuestas simples vinculadas con el entorno, como la pesca y los recorridos a través de áreas de monte bajo, opciones especialmente atractivas para quienes desean conectarse de manera directa con la naturaleza.

Se trata de espacios que mantienen gran parte de su estado original, con paisajes preservados en los que la percepción del paso del tiempo adquiere un ritmo diferente. Asimismo, el sentido de comunidad se fortalece a través de festividades religiosas, reuniones vecinales y actividades compartidas que se desarrollan en las capillas y distintos puntos de encuentro del pueblo.

En paralelo, la localidad atraviesa una etapa de transformación vinculada a las condiciones de vivienda, ya que numerosas familias pudieron dejar atrás hogares construidos con materiales frágiles para acceder a estructuras más firmes y seguras, lo que representa un progreso importante para sus habitantes.

Cómo llegar a Ahí veremos

Llegar a Ahí Veremos desde la Ciudad de Buenos Aires requiere atravesar una distancia considerable. Si se realiza el viaje en vehículo particular, el recorrido supera los 1.100 kilómetros y puede extenderse entre 14 y 16 horas, según la ruta seleccionada y las condiciones del trayecto.

La alternativa más habitual consiste en avanzar por la Ruta Nacional 9 en dirección norte y, posteriormente, continuar por distintos caminos provinciales y accesos rurales hasta alcanzar zonas como Monte Quemado o Nueva Esperanza, desde donde el ingreso final a la localidad se realiza por caminos de tierra.

En transporte colectivo, la alternativa más utilizada consiste en llegar mediante servicios de larga distancia hasta algunas de las localidades cercanas del norte de Santiago del Estero. A partir de esos puntos, las opciones de traslado se reducen y generalmente es necesario organizar el último tramo con vehículos particulares, transportes de la zona u otros medios disponibles.

Otra posibilidad es arribar en avión a la ciudad de Santiago del Estero o a Salta y continuar posteriormente el recorrido por vía terrestre durante varias horas. Ese tramo final combina rutas de mayor circulación con accesos rurales hasta alcanzar el destino. Si bien llegar al poblado requiere cierta organización previa, el trayecto permite disfrutar de distintos paisajes propios del noroeste argentino.

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