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8 de julio de 2026 - 09:01
Turismo.

Tiene lagos, cerros y paisajes únicos: la escapada ideal para este invierno en el NOA

Ubicado en Tucumán, combina diques, montañas, gastronomía y paisajes únicos, convirtiéndose en una de las escapadas del invierno.

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Ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, el principal destino turístico de Tucumán ofrece temperaturas agradables durante el día, mañanas frías y algunas de las postales más atractivas del NOA. Para quienes viajan desde Jujuy, se trata de una escapada accesible que puede realizarse durante un fin de semana largo o en una estadía de tres días.

Cómo llegar a Tafí del Valle desde Jujuy

Desde San Salvador de Jujuy, el viaje en vehículo particular demanda aproximadamente entre seis y siete horas. El recorrido habitual se realiza por la Ruta Nacional 9 hasta San Miguel de Tucumán y luego por la Ruta Provincial 307, uno de los caminos escénicos más importantes del norte argentino.

A medida que se asciende hacia los Valles Calchaquíes, el paisaje cambia completamente. Los cerros, las quebradas y los miradores naturales convierten al trayecto en parte de la experiencia turística. También existen servicios de colectivos que conectan Jujuy con San Miguel de Tucumán y posteriormente con Tafí del Valle.

El Mollar y los Menhires

A pocos kilómetros de Tafí del Valle se encuentra El Mollar, otra de las localidades más visitadas de la zona. Allí se ubica la Reserva Arqueológica Los Menhires, uno de los sitios históricos más importantes de Tucumán. Las piedras talladas por antiguos pueblos originarios constituyen uno de los principales atractivos culturales de los Valles Calchaquíes.

El recorrido suele realizarse en pocas horas y se transforma en una de las excursiones más recomendadas para quienes visitan la región.

Miradores y paisajes de montaña

Tafí del Valle ofrece numerosos miradores naturales desde donde se pueden observar los valles y las montañas. Las rutas y caminos cercanos permiten descubrir distintos puntos panorámicos ideales para disfrutar del paisaje, realizar caminatas o simplemente descansar.

Durante el invierno, las primeras horas del día suelen presentar una ligera neblina que, al disiparse, deja al descubierto algunos de los escenarios más fotografiados del norte argentino.

Gastronomía regional

La gastronomía es otro de los grandes atractivos de Tafí del Valle. Las tradicionales empanadas tucumanas, los tamales, las humitas, los locros y los quesos tafinistos forman parte de la identidad gastronómica de la región.

Los restaurantes y casas de comidas regionales ofrecen además carnes, productos artesanales y dulces típicos elaborados en la zona. Uno de los productos más reconocidos son precisamente los quesos elaborados en los Valles Calchaquíes, que forman parte de numerosas propuestas gastronómicas.

Cómo es el clima en invierno

El invierno en Tafí del Valle presenta mañanas y noches frías, con temperaturas que pueden acercarse a los 0 grados, mientras que durante la tarde las máximas suelen superar los 15 grados.

Esta amplitud térmica obliga a los visitantes a llevar ropa de abrigo, campera rompeviento y calzado cómodo para caminar. También se recomienda utilizar protector solar y mantenerse hidratado, ya que la altura y la radiación solar suelen sentirse incluso durante los días más fríos.

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