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7 de julio de 2026 - 20:00
Jujuy.

El lado B de los festejos en Jujuy: vandalizaron los faroles de la Plaza Belgrano

La celebración de la victoria de Argentina terminó con daños en varios de los faroles del lugar y un cable quedó colgando, generando peligro.

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Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Vandalismo en Plaza Belgrano.

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Una celebración que terminó con daños

La alegría por el resultado se vivió con intensidad en el centro de San Salvador de Jujuy, aunque los festejos superaron un límite cuando un adolescente se trepó a uno de los faroles ubicados en el centro de la plaza.

El momento quedó registrado y rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Un farol roto y un cable colgando

Como consecuencia de la maniobra, varios de los faroles terminaron rotos y en uno de ellos un cable quedó colgando, situación que generó peligro para las personas que se encontraban en el lugar.

El episodio expuso el lado negativo de una jornada marcada por la celebración y dejó daños en un espacio público emblemático de la capital jujeña.

Desde el municipio capitalino expresaron su más enérgico repudio a los daños ocasionados y solicitan la colaboración de los vecinos para denunciar cualquier hecho de vandalismo que atente contra los bienes públicos, contribuyendo entre todos a mantener una ciudad más cuidada y ordenada.

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