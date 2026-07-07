Tatuajes de Lionel Messi en Jujuy: cuáles son los diseños más elegidos y cuánto cuestan

En plena expectativa por los octavos de final del Mundial 2026 , los estudios de tatuajes registran un aumento en las consultas por diseños vinculados a la Selección Argentina. Desde retratos de Lionel Messi hasta opciones minimalistas, la pasión por la Albiceleste también se lleva en la piel.

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Con la Selección Argentina a horas de disputar su partido de octavos de final frente a Egipto por el Mundial 2026 , la ilusión mundialista se siente en cada rincón del país. En Jujuy, esa pasión también se refleja en los estudios de tatuajes, donde cada vez más personas buscan inmortalizar este momento con un diseño dedicado a Lionel Messi o a la Scaloneta.

Desde un estudio de tatuajes de San Salvador de Jujuy contaron a TodoJujuy que la demanda de diseños relacionados con la Selección aumentó considerablemente durante el Mundial. "Ha llegado mucha gente a tatuarse la cara de Messi. Vienen por la experiencia de haber vivido el Mundial 2026 con Messi", explicó la tatuadora.

Los precios varían según el tamaño y el nivel de detalle del trabajo:

Un combo de dos tatuajes pequeños o un lettering con otro diseño cuesta alrededor de $30.000 aproximadamente.

Un retrato de Lionel Messi tiene un valor aproximado de $120.000, aunque el precio puede variar según la complejidad del diseño.

En cuanto al tiempo de realización, un tatuaje con el rostro del capitán argentino demanda de base cerca de una hora y media.

Cuáles son los tatuajes más elegidos durante el Mundial

Si bien el retrato de Messi sigue siendo uno de los favoritos, la tendencia actual apunta a diseños pequeños y minimalistas.

Entre los tatuajes más pedidos aparecen:

El rostro de Lionel Messi

El número 10

La pelota de fútbol

La bandera argentina

Las estrellas de los títulos mundiales

El apellido "Messi" en lettering

Pequeños símbolos vinculados a la Selección

La tatuadora explicó que muchas personas optan por este tipo de diseños porque son más discretos y también más accesibles económicamente. "Hoy están muy de moda los tatuajes minimalistas. Hay gente que quizás no puede hacerse un Messi en toda la espalda, entonces elige una estrella, una pelota o un detalle pequeño", señaló.

Además, aseguró que llegan clientes de todas las edades: "Vienen hombres, mujeres y también muchos adolescentes, siempre acompañados por sus padres cuando corresponde".