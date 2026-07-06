Mundial 2026: el llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal

Cristiano Ronaldo terminó entre lágrimas y con signos de frustración luego de que Portugal quedara eliminado del Mundial 2026 tras perder 1-0 ante España por los octavos de final. El único gol del partido lo convirtió Mikel Merino sobre el cierre del encuentro.

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La derrota marcó un momento especialmente doloroso para el delantero portugués, quien ya había confirmado que esta sería su última participación en una Copa del Mundo.

Una vez finalizado el partido, Ronaldo permaneció solo en la mitad del campo de juego. Ninguno de sus compañeros ni integrantes del cuerpo técnico se acercó de inmediato a consolarlo.

El capitán portugués mostró bronca por el resultado y no pudo contener las lágrimas. Luego emprendió el camino hacia el vestuario también en soledad, mientras el resto de los futbolistas ingresaba directamente al túnel, visiblemente afectado por la eliminación.

El Mundial 2026 fue el último de Cristiano Ronaldo.

El final de una etapa en los Mundiales

Cristiano Ronaldo disputó seis Copas del Mundo con Portugal: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Su mejor actuación fue en su primera participación, cuando Portugal alcanzó las semifinales. En la edición 2026 marcó ante Croacia el único gol de su carrera en una fase eliminatoria mundialista.

En total, el delantero jugó 27 partidos en Copas del Mundo y convirtió 11 goles.

Una leyenda de Portugal

Más allá de la eliminación, Ronaldo quedó consolidado como la máxima figura histórica de la selección portuguesa. Con el equipo nacional disputó 233 encuentros, marcó 146 goles y dio 46 asistencias. Además, conquistó la Eurocopa 2016 y ganó dos veces la UEFA Nations League, en 2019 y 2025.

La caída ante España habría significado así el cierre de su recorrido mundialista, marcado por seis participaciones y más de dos décadas como referente de Portugal.