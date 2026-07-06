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6 de julio de 2026 - 16:06
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Mundial 2026: Noruega va por otra hazaña ante la candidata Inglaterra

Inglaterra se mide ante Noruega en el estadio Miami el sábado 11 de julio a las 18:00 (hora Argentina).

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Mundial 2026: Noruega va por otra hazaña ante la candidata Inglaterra
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A partir de las 18:00 (hora Argentina) el próximo sábado 11 de julio, Inglaterra enfrentará a Noruega en el estadio Miami, por el duelo correspondiente a la llave 3 del Mundial.

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Gran duelo europeo en los cuartos de final del Mundial 2026. Será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia de la Copa del Mundo, aunque cuentan con una extensa rivalidad internacional: se enfrentaron en 12 ocasiones, con siete triunfos ingleses, tres empates y dos victorias noruegas.

Noruega continúa escribiendo la mejor página de su historia en la máxima cita del fútbol. De la mano de Erling Haaland, autor de los dos goles, los nórdicos derrotaron 2-1 a Brasil y alcanzaron por primera vez los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El conjunto europeo avanzó desde el Grupo I mostrando un gran poder ofensivo. Superó 4-1 a Irak y 3-2 a Senegal, aunque cayó por 4-1 frente a Francia. En los 16avos de final dejó en el camino a Costa de Marfil tras imponerse por 2-1, antes de dar el gran golpe frente a la Canarinha.

En su cuarta participación mundialista, y tras regresar a la máxima cita luego de 28 años de ausencia, Noruega ya consiguió la mejor actuación de su historia. Sus anteriores mejores campañas habían sido los octavos de final alcanzados en Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Por su parte, Inglaterra reafirmó su candidatura al título al superar por 3-2 a México en un intenso encuentro de octavos de final. Jude Bellingham, con un doblete, y Harry Kane, de penal, lideraron el triunfo del conjunto dirigido por Thomas Tuchel.

Los ingleses habían terminado como líderes del Grupo L tras vencer a Croacia (4-2) y Panamá (2-0), además de empatar sin goles frente a Ghana. En dieciseisavos, remontaron el marcador para derrotar 2-1 a República Democrática del Congo y mantener su invicto en el torneo.

Campeona del mundo como anfitriona en 1966, Inglaterra vuelve a instalarse entre las ocho mejores selecciones del torneo y buscará dar un nuevo paso hacia un título que persigue desde hace seis décadas.

Los resultados de Noruega en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Irak 1 vs Noruega 4 (16 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 3 vs Senegal 2 (22 de junio)
  • Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Costa de Marfil 1 vs Noruega 2 (30 de junio)
  • Octavos de Final: Brasil 1 vs Noruega 2 (5 de julio)
Los resultados de Inglaterra en partidos del Mundial
  • Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)
  • Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)
  • Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)
  • Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)
  • Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)
Horario Noruega e Inglaterra, según país
  • Argentina: 18:00 horas
  • Colombia y Perú: 16:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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