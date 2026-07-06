Los mejores memes tras la eliminación de México del Mundial 2026

La selección de México sufrió una derrota por 3-2 frente a Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca , resultado que significó su eliminación en los octavos de final del Mundial 2026 . El sueño impulsado por la expresión “ ¿Y si sí? ” se desvaneció rápidamente tras un doblete de Jude Bellingham en apenas tres minutos y un gol de penal de Harry Kane .

Como consecuencia, las redes sociales se inundaron de memes que reflejaron la desazón de una hinchada que había depositado grandes expectativas en el equipo.

Esta caída representó la tercera derrota de México en partidos oficiales disputados en condición de local , además de extender a siete la seguidilla de eliminaciones consecutivas en la instancia de octavos de final . Por otra parte, la serie de imbatibilidad del Tri en el certamen se mantuvo durante 396 minutos , hasta que finalmente llegó a su fin con este encuentro.

El encuentro comenzó con una demora de una hora debido a una tormenta , aunque esa espera no logró apagar el ambiente en el Estadio Azteca .

Con alrededor de 80.000 espectadores en las tribunas, el estadio vibró con cánticos que se escuchaban desde todos los sectores “Cómo te voy a olvidar” de Los Ángeles Azules, “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel y “Triste canción” de El Tri, y se cimbraron con los bailes de la afición motivada por la frase viral “¿Y si sí?”.

El público reaccionó con silbidos ante las canciones de Oasis, Blur y Queen. En contraste, el himno nacional fue entonado con una fuerza que conmovió a todo el estadio, especialmente en versos como “Mexicanos al grito de guerra” y “un soldado en cada hijo te dio”, que resonaron con gran intensidad.

La jornada quedó marcada como una de las noches más representativas del sentimiento mexicano en ese escenario. Cada vez que la selección lograba encadenar una serie de pases, la afición respondía con el tradicional “oles”. El aliento no cesó en ningún momento desde el inicio del partido, manteniendo la misma energía que ya se había visto en el debut del torneo, cuando el Tri se impuso por 2-0 ante Ecuador.

Durante los primeros 30 minutos, México impuso condiciones y manejó el desarrollo del juego. A los 15 minutos, Raúl Jiménez ganó en el juego aéreo y conectó un cabezazo colocado hacia el ángulo, lo que obligó al arquero Jordan Pickford —uno de los guardametas a los que más veces ha convertido en la Premier League— a intervenir con una reacción rápida para desviar el balón con una mano. En ese tramo, el Tri logró replegar y encerrar a Inglaterra en su propio terreno, dominando la posesión y el ritmo del encuentro.

En ese momento se produjo el quiebre del partido. Bukayo Saka se proyectó por el sector derecho, superó la marca y envió un centro preciso que Bellingham convirtió en el 36’ con una definición de palomita. Apenas dos minutos más tarde, el mediocampista volvió a aparecer para anotar el 2-0, firmando un doblete en solo 98 segundos. El estadio quedó completamente en silencio ante el impacto de la ráfaga inglesa.

Ya cerca del descanso, César Montes estuvo muy cerca del descuento, aunque nuevamente Bellingham intervino para evitar el gol, estirando la pierna y despejando el balón sobre la línea.

La respuesta desde las gradas no tardó en llegar. El grito de “Sí se puede” volvió a hacerse sentir con fuerza en todo el estadio, y Julián Quiñones marcó el descuento a los 42 minutos, estableciendo el 2-1 tras capitalizar un rebote cedido por Ezri Konsa. Más adelante, a los 54 minutos, Inglaterra se quedó con un jugador menos luego de la expulsión de Jarell Quansah, quien vio la tarjeta roja por una entrada con plancha sobre Jesús Gallardo. Con ese escenario, el Tri tenía el partido a su favor para intentar la remontada.

No logró concretarlo. El arquero Raúl Rangel cometió una infracción dentro del área sobre Anthony Gordon, y Harry Kane se encargó de ejecutar el penal a los 60 minutos, anotando el 3-1 y alcanzando su sexto tanto en el torneo. Posteriormente, el propio Kane volvió a ser protagonista al generar la jugada del 3-2, tras una falta dentro del área sobre Brian Rodríguez. Desde los once pasos, Raúl Jiménez, habitual especialista en penales, transformó la oportunidad en gol a los 69 minutos. Después de eso, el marcador no volvió a moverse.

La hinchada mexicana asimiló la eliminación de la manera que ya le es habitual: mezclando resignación y humor en igual medida. Apenas terminó el partido, las redes sociales se llenaron de publicaciones y memes que reflejaron el impacto de la despedida del Mundial jugando como local, frente a su público y en su propio estadio.