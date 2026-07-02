Inglaterra defiende su historia frente al gran momento de México

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México enfrentará a Inglaterra, en el marco de la llave 6 del Mundial, el próximo domingo 5 de julio a partir de las 21:00 (hora Argentina), en el estadio Ciudad de México.

El Tri, impulsado por una campaña histórica, se medirá ante una Inglaterra habituada a las instancias decisivas y decidida a consolidarse como protagonista del torneo.

México llega en su mejor momento tras eliminar con autoridad a Ecuador (2-0). Con cuatro victorias en cuatro partidos, invicto y sin goles en contra, el conjunto de Javier Aguirre ratifica la solidez que lo convirtió en uno de los equipos más consistentes de la Copa del Mundo.

El triunfo sobre la Tri también tuvo un fuerte valor histórico. México volvió a ganar un partido de eliminación directa en un Mundial después de 40 años; la última vez había sido en la edición de 1986, cuando también fue anfitrión. Ahora, el desafío será dar un paso más y alcanzar los cuartos de final por tercera vez, una instancia a la que sólo llegó en los Mundiales de 1970 y 1986.

Por su parte, Inglaterra logró reaccionar a tiempo y evitó una eliminación inesperada. Tras remontar el marcador para imponerse por 2 a 1 a República Democrática del Congo, los dirigidos por Thomas Tuchel avanzaron a la siguiente fase. Los Tres Leones afrontan una instancia que conocen bien y que ya han superado. A lo largo de su historia alcanzaron los cuartos de final en cinco oportunidades y tuvieron su momento más glorioso en 1966, cuando se consagraron campeones. Además, fueron semifinalistas en Italia 1990 y Rusia 2018, ediciones en las que finalizaron entre las cuatro mejores selecciones del torneo. Los resultados de México en partidos del Mundial Fase de Grupos : México 2 vs Sudáfrica 0 (11 de junio)

: México 2 vs Sudáfrica 0 (11 de junio) Fase de Grupos : México 1 vs Rep. de Corea 0 (18 de junio)

: México 1 vs Rep. de Corea 0 (18 de junio) Fase de Grupos : República Checa 0 vs México 3 (24 de junio)

: República Checa 0 vs México 3 (24 de junio) Dieciseisavos de Final: México 2 vs Ecuador 0 (30 de junio) Los resultados de Inglaterra en partidos del Mundial Fase de Grupos : Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio) Fase de Grupos : Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio) Fase de Grupos : Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio) Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio) Horario México e Inglaterra, según país Argentina: 21:00 horas

Colombia y Perú: 19:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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