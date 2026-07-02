Invierno en el NOA: que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional

El pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional para el invierno en el NOA

El NOA tendría entre julio y septiembre temperaturas superiores a las normales y precipitaciones por debajo del promedio histórico , según el último pronóstico trimestral elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional.

El informe marca una diferencia entre el fuerte descenso térmico previsto para el comienzo de julio y el comportamiento promedio del invierno. El organismo advirtió que el pico del episodio frío se concentrará entre el 1 y el 2 de julio , con registros de hasta 10 grados por debajo de los valores habituales en una amplia zona del país.

Sin embargo, ese evento puntual no determinaría el comportamiento de toda la temporada . De acuerdo con el organismo que monitorea el clima, el norte y el centro del país afrontarían un trimestre más cálido de lo habitual.

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Temperaturas por encima de lo normal en el NOA

Para julio, agosto y septiembre, el pronóstico asigna una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales en el NOA, Cuyo y la provincia de Córdoba. Esto significa que el promedio térmico del trimestre se ubicaría por encima del rango histórico característico del invierno.

El informe no anticipa que todos los días serán cálidos ni descarta nuevas irrupciones de aire frío. Se trata de una estimación sobre el promedio de los tres meses y no de una predicción específica para jornadas determinadas.

En otras regiones, como el este de Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, el Litoral, el noroeste bonaerense, La Pampa y sectores de la Patagonia, el escenario previsto es de temperaturas normales o superiores a las normales.

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Menos lluvias para el Noroeste

El panorama de las precipitaciones también presenta diferencias importantes entre regiones. Para el NOA y el norte de Cuyo, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un trimestre más seco, con lluvias por debajo del límite mínimo del rango normal histórico para la temporada.

Esta tendencia contrasta con otras zonas del país, donde se esperan precipitaciones dentro de los valores habituales o incluso superiores al promedio. El organismo aclaró que un pronóstico seco no significa que no puedan registrarse lluvias puntuales o fenómenos localmente intensos durante el trimestre.

Qué significa el pronóstico trimestral

El informe fue elaborado a partir de modelos globales de simulación climática, modelos estadísticos nacionales y el seguimiento de las condiciones oceánicas y atmosféricas. El resultado asigna probabilidades a tres categorías: temperaturas o lluvias superiores, normales o inferiores a los valores históricos.

Para la temperatura, el rango normal representa aproximadamente medio grado por encima o por debajo del promedio histórico. Los registros que superan ese margen integran la categoría superior a la normal.

Un invierno cálido no descarta olas de frío

Desde el SMN remarcaron que el pronóstico estacional no permite anticipar episodios puntuales como olas de frío, tormentas o el ingreso de sistemas frontales.

Por ese motivo, recomendaron complementar la perspectiva trimestral con los pronósticos diarios y semanales, que ofrecen mayor precisión sobre eventos meteorológicos de alto impacto.

De esta manera, aunque el NOA tendría un invierno más cálido y seco en términos generales, todavía podrían registrarse jornadas de frío intenso y precipitaciones aisladas durante la temporada.