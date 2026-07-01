Ola polar en Jujuy: se esperan temperaturas bajo cero para esta semana

El Servicio Metereológico Nacional (SMN) adelantó el ingreso de una ola polar en Jujuy. Para el viernes la mínima será de 0 grados y el sábado la mínima descenderá a un grado bajo cero . Las condiciones comenzarán a mejorar para el lunes 6 de julio.

Jujuy. Ola polar en Jujuy: se viene una semana con mínimas por debajo de los 5 grados

En este sentido el SMN anunció que hoy la máxima llegará a los 12 grados en horas de la tarde y por la noche llegará el descenso de las temperaturas con una mínima de 7°.

El frío extremo comenzará a sentirse el jueves 2 cuando el termómetro marque una mínima de 2 grados y una máxima, en horas de la tarde, de 8 grados. El cielo estará nublado y con altas probabilidades de lluvias.

La conducción de una moto durante el invierno es una tarea desafiante teniendo en cuenta la ola de frío polar que azotó a Buenos Aires.

El viernes 3 la mínima será de 0 grados y para la hora del partido de Argentina frente a Cabo Verde por el Mundial 2026 la máxima llegará a los 9° y sin probabilidades de lluvia en Capital.

Fin de Semana

El sábado se registrará la temperatura más baja de la semana con una mínima de un grado bajo cero. Las condiciones del tiempo mejorarán un poco ya que por la tarde la máxima llegará a los 13 gracias a la presencia del sol que irá apareciendo tímidamente.

El domingo la jornada comenzará fresca, el SMN adelanta una mínima de 0 grados y la máxima rondará los 12 grados.

Informe por irrupción de aire antártico

A través de un informe especial emitido por el SMN se espera un ingreso de una masa de aire de origen antártico que afectará prácticamente todo el territorio argentino en el transcurso de los días siguientes”.

El informe sostiene que “inicialmente la masa de aire polar ingresará a la región patagónica durante el martes 30 de junio, mientras que entre el miércoles 1° y el jueves 2 de julio esta masa de aire afectará a la franja central y norte del país”.

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“Esta situación estará acompañada por muy bajas temperaturas, especialmente en las regiones patagónica, Cuyo y el Noroeste, en las cuales podrán registrarse temperaturas mínimas entre -10°C y 0°C (pudiendo incluso descender por debajo de -15° en partes de la meseta patagónica) y máximas de -5 y 7°C”, concluye el informe del SMN.