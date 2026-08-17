Cuesta de Lipán: la pareja de la mujer que falleció está con pronóstico reservado

Un fatal siniestro vial se registró en la Cuesta de Lipán, donde una camioneta Toyota SW4 4x4 perdió el control y terminó desbarrancando 80 metros por circunstancias que todavía son investigadas.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Provincial 52, a la altura del kilómetro 30, en sentido sur-norte. Según informó la Policía, el vehículo era ocupado por cinco personas al momento del accidente.

el saldo tragico del accidente fue la muerte en el lugar de una de las ocupantes de la camioneta, una mujer de aproximadamente 58 años, quien falleció producto del accidente.

"Internado con pronóstico reservado" Desde la Policía de la Provincia también se confirmó que un hombre de 60 años se encuentra internado en el Hospital Pablo Soria con pronóstico reservado, “sería la pareja de la mujer que falleció”, dijo la Comisario Lorena Choque y agregó que “es la persona que tiene más complicada la salud”.

“El resto de los ocupantes, tres personas más además del hombre que se encuentra internado con pronóstico reservado y que serían miembros del mismo grupo familiar, fueron asistidos por el SAME y trasladados al Hospital Pablo Soria”, confirmaron desde la Policía. Investigan las causas del accidente De acuerdo con el parte policial, la Toyota SW4 habría perdido el control y desbarrancado. Las circunstancias que provocaron la pérdida de dominio del vehículo todavía son materia de investigación. El siniestro generó un importante operativo de emergencia en la Cuesta de Lipán, uno de los sectores de la Ruta 52 donde las características del camino demandan especial atención a los conductores.

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