El Niño alterará el clima en Jujuy: qué significa y cuánto puede durar

El fenómeno de El Niño volverá a tener impacto durante los próximos meses en distintas regiones del país, aunque sus efectos no serán iguales en todo el territorio. Matilde Rusticucci, investigadora del CONICET y profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, explicó en Canal 4 qué puede esperarse particularmente en Jujuy.
“El Niño” es un evento natural relacionado con el aumento de la temperatura del agua superficial del océano Pacífico ecuatorial, un calentamiento que modifica la circulación habitual de la atmósfera y, como consecuencia, altera la distribución de las lluvias y las temperaturas.
“Lo que pasa es que se altera la circulación normal que tendríamos si no estuviera el fenómeno de El Niño”, explicó Rusticucci.
Qué puede pasar en Jujuy
Mientras que para el noreste argentino existe una señal de mayores precipitaciones, en Jujuy el escenario sería diferente.
“Para Jujuy las predicciones son que va a llover menos en primavera-verano debido a este fenómeno de El Niño”, explicó la especialista. Según indicó, las tormentas intensas y las mayores precipitaciones tenderían a desplazarse hacia el este del país.
La reducción de las lluvias también puede estar acompañada por temperaturas más elevadas. “Para Jujuy se esperan más temperaturas debido a que van a tener menos precipitación”, señaló.
Rusticucci aclaró que no puede anticiparse con precisión cuántos grados por encima de lo normal podrían registrarse. Sin embargo, indicó que existe una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las habituales. “Podemos esperar en esa zona más olas de calor y más eventos de temperaturas extremas”, afirmó.
El Niño continuará durante el verano
La investigadora explicó que este episodio puede pronosticarse con anticipación debido a que los cambios en el océano se producen más lentamente que los atmosféricos.
Según detalló, el fenómeno ya había comenzado a anticiparse desde marzo y quedó establecido desde junio. Además, lo definió como “un Niño fuerte”, con una intensidad superior a otros eventos registrados.
“Sabemos que este Niño va a seguir hasta el verano, hasta febrero o marzo. No se va a agotar a fin de año”, remarcó.
En otras zonas del país, especialmente Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe, existe una fuerte probabilidad de mayores precipitaciones. Ese escenario también podría extenderse hacia sectores del centro del país y el norte de Buenos Aires.
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