El tierno gesto de un jugador de la Selección argentina con la hija de Eugenia Quevedo antes del partido ante Costa Rica.

La previa del amistoso entre la Selección argentina y Costa Rica estuvo marcada por una escena conmovedora . Agustín Giay , quien integró el once titular de Lionel Scaloni , protagonizó un gesto que rápidamente se viralizó en las redes: se acercó a Helenita , la hija de Eugenia Quevedo , para contenerla mientras la cantante entonaba las estrofas del himno nacional en el estadio Mario Alberto Kempes , en Córdoba .

Como ocurre habitualmente en la antesala de cada encuentro, los jugadores saltaron al terreno de juego de la mano de chicos. En esta ocasión, el defensor que milita en Palmeiras ingresó junto a la nena, quien permanecía al lado de su madre cuando dio comienzo el acto protocolar .

La emoción se apoderó de Helenita al escuchar la interpretación del himno nacional a cargo de la artista cordobesa y terminó rompiendo en llanto. Al advertir su reacción, Giay se inclinó para darle un abrazo y dedicarle algunas palabras de consuelo. Luego, aunque volvió a ponerse de pie para reunirse con el resto del equipo, no dejó de acariciarla con el objetivo de calmarla .

El emotivo video de Agustín Giay junto a la hija de Eugenia Quevedo, quien cantó el himno en la previa del partido. TyC Sports. https://t.co/amFcmdn66S

Aunque la escena no apareció en las imágenes de la transmisión oficial , el gesto de Giay rápidamente se difundió a través de las redes sociales . La propia Eugenia Quevedo también reaccionó a lo sucedido y le expresó su agradecimiento al jugador por su actitud .

“Estaba emocionada por estar ahí, con los jugadores. Creo que todos nos emocionaríamos”, explicó la cantante durante una entrevista con TyC Sports.

“Estaba muy emocionada mi bebé. Gracias por consolarla, ella es muy chiquita. Estaba muy contenta y muy eufórica, pero imagino que estar en la cancha y con los jugadores es realmente una locura. Y ella, con tan corta edad, claramente se iba a emocionar”, añadió.

Eugenia Quevedo ya había cantado el himno en un partido de la Selección argentina

La participación de Eugenia Quevedo en la ceremonia previa a un partido de la Selección argentina no representa una novedad, ya que la artista había sido convocada anteriormente para cantar el himno nacional.

El 4 de septiembre de 2025, la intérprete nacida en Córdoba estuvo a cargo de la canción patria antes del cruce entre la Albiceleste y Venezuela, por una nueva fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026.

En esta ocasión, sin embargo, su paso por el estadio estuvo acompañado de una vivencia inolvidable: la reacción de su hija durante la ceremonia y la cálida intervención de Agustín Giay, quien se acercó para consolarla.

Cuándo volverá a jugar la Selección argentina después del amistoso ante Costa Rica

El seleccionado nacional volverá a tener actividad en marzo de 2027, cuando se desarrolle el primer receso internacional del calendario anual de la FIFA, previsto entre el 22 y el 30 de ese mes.

Durante esos días, el conjunto argentino tendrá la posibilidad de jugar un máximo de dos partidos y podría utilizar ese espacio para programar compromisos de preparación, a la espera de que se definan los detalles sobre el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

La agenda de competencias de la FIFA incluye, además, un receso del 7 al 15 de junio y un período de actividad internacional más prolongado, previsto desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre.

Este último tramo del año podría adquirir especial relevancia para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni en caso de que se concrete la posibilidad que estudia la Conmebol de poner en marcha las Eliminatorias Sudamericanas durante la segunda mitad de 2027.