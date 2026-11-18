La delegación de Boca cumplirá este miércoles con su último entrenamiento en la Argentina antes de emprender el viaje hacia Barranquilla , donde se medirá con Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana . Bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena , los jugadores se presentarán en Boca Predio para realizar la práctica.

Luego, una vez finalizada, compartirán el almuerzo antes de trasladarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza . Desde allí abordarán un avión chárter que los llevará hasta la ciudad colombiana, a la que esperan arribar durante la noche. El plantel se alojará en el Hotel Estelar Alto Prado , establecimiento elegido como lugar de concentración para permanecer durante toda la visita.

La ilusión es enorme entre los simpatizantes de Boca , que esperan volver a festejar una conquista internacional después de 18 años de sequía. El equipo ya consiguió el campeonato de Liga, tiene pendiente la definición de la Copa Argentina y ahora busca sumar la Sudamericana a sus vitrinas, una competencia que ganó anteriormente en las ediciones de 2004 y 2005 .

Las condiciones meteorológicas de Barranquilla llevaron al cuerpo técnico de Boca a introducir cambios en la planificación del viaje. Las prácticas del jueves y el viernes se llevarán a cabo a las 19.30 , el mismo horario en el que se jugará la final, con el objetivo de que los futbolistas se acostumbren al calor de la ciudad colombiana. Para el sábado está pronosticada una temperatura máxima de 32 grados .

En un principio, el cronograma contemplaba utilizar las instalaciones del Predio de la Federación Colombiana de Fútbol para los entrenamientos. Sin embargo, finalmente se decidió trasladar las actividades al Estadio Romelio Martínez, un escenario deportivo de administración municipal que abrió sus puertas en 1934. Ese mismo campo ya fue utilizado por Leandro Paredes durante una práctica con la Selección argentina en 2024.

Los jugadores que serán evaluados antes del viaje

Durante el entrenamiento de este miércoles, los integrantes del cuerpo técnico seguirán de cerca la evolución de Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia. Los dos futbolistas no fueron incluidos en la nómina para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, con la intención de preservarlos físicamente de cara al partido decisivo.

En el caso de Blanco, su lugar fue ocupado por Malcom Braida y el martes realizó tareas diferenciadas, sin sumarse al grupo. La expectativa es que pueda volver a trabajar con normalidad antes de que la delegación viaje a Colombia. El defensor presenta únicamente una sobrecarga muscular, por lo que su participación en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez no corre peligro.

Battaglia volvió a trabajar junto al resto del plantel después de permanecer diez meses fuera de las canchas debido a una intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles de la pierna derecha. Tras reincorporarse a las prácticas grupales, todo indica que estará disponible para el encuentro del sábado.

En tanto, Milton Delgado sufrió una lesión leve en la rodilla, producto de un esguince de grado 1, y su evolución será seguida de cerca una vez que llegue a Colombia. Si bien en el club confían en que podrá recuperarse, el entrenador tendrá que resolver si lo considera en condiciones de integrar el equipo titular frente a Atlético Mineiro.

Leandro Paredes

La agenda de Boca para el viernes contempla una recorrida por el estadio donde se disputará la final, con el objetivo de que los futbolistas puedan familiarizarse con el terreno de juego. Posteriormente, habrá una rueda de prensa en la que podrían participar el director técnico y Leandro Paredes, aunque todavía no se confirmó oficialmente quiénes estarán presentes. Más tarde, a partir de las 19.30, el plantel llevará adelante la última práctica programada antes del encuentro decisivo.

La probable formación de Boca para la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda oAlan Velasco o Leonel Flores.