Boca goleó 3-0 a Banfield en Mendoza y es finalista de Copa Argentina

Boca Juniors clasificó a la final de la Copa Argentina tras vencer 3-0 a Banfield en la semifinal disputada en Mendoza, gracias a las anotaciones de Santiago Ascacíbar, Sebastián Villa y Lozano. El conjunto dirigido desde la conducción técnica xeneize resolvió el encuentro con contundencia en la segunda mitad, luego de un primer tiempo parejo donde los arqueros fueron protagonistas.

Durante la etapa inicial, el trámite estuvo marcado por la intervención de ambos guardametas. A los 5 minutos, Álvaro Montero evitó la caída del arco de Boca con una atajada determinante, intervención que repitió a la media hora de juego para sostener el cero. Por el lado de Banfield, Diego Rodríguez respondió a los 18 minutos ante un remate de media distancia de Milton Delgado. Poco después, Alan Velasco ensayó una maniobra individual desde la mitad de la cancha y disparó apenas desviado.

Cuando el primer tiempo se extinguía, a los 46 minutos, Santiago Ascacíbar rompió la paridad y envió a Boca al descanso con ventaja mínima.

En el inicio de la segunda mitad, el cuerpo técnico xeneize dispuso los ingresos de Enner Valencia y Tomás Aranda por Miguel Merentiel y Alan Velasco. Banfield respondió un minuto más tarde con las entradas de Nehuén Paz y Santiago López García en lugar de Meriano y Alfaro.

A los 18 minutos del complemento, Sebastián Villa amplió la diferencia tras enganchar hacia su perfil derecho desde el sector izquierdo y colocar el remate junto al segundo palo. Con espacios para el contragolpe ante un rival adelantado, Boca sentenció el marcador a los 28 minutos: Villa envió un centro desde la banda y Lozano apareció por el segundo palo para empujar el balón al fondo de la red.

Cierre con ovación y dominio xeneize

Con el resultado encaminado, a los 30 minutos se produjo una doble variante en Boca con los ingresos de Belmonte y Flores por Villa y el capitán Leandro Paredes, quien se retiró ovacionado por el público presente en el estadio mendocino. En el conjunto del sur bonaerense, Favio Álvarez reemplazó a Alexander Machado.

En el tramo final, el equipo azul y oro estuvo cerca de ampliar aún más la cifra. A los 37 minutos, un disparo de media distancia de Belmonte impactó en el parante externo, y a los 40 minutos Flores estrelló un remate en el travesaño, jugada en la que Ascacíbar no logró conectar el rebote. Con el pitazo final, Boca aseguró su lugar en el partido decisivo del certamen federal.