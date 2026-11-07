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7 de noviembre de 2026 - 20:06
Boca

Valencia fue el héroe de la noche y Boca celebró un nuevo título

El Xeneize se impuso por 1-0 en La Bombonera gracias a un tanto de Enner Valencia en tiempo de descuento. El triunfo le permitió quedarse con el primer puesto de la tabla anual y celebrar un nuevo campeonato ante su gente.

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Por  Agustín Weibel
Valencia fue el héroe de la noche y Boca celebró un nuevo título

Valencia fue el héroe de la noche y Boca celebró un nuevo título

Boca vivió una noche inolvidable en La Bombonera. En un encuentro que tuvo suspenso hasta el último instante, el conjunto de la Ribera derrotó 1-0 a Defensa y Justicia y se consagró campeón del fútbol argentino, luego de quedarse con el liderazgo de la clasificación anual.

El partido presentó numerosas dificultades para el equipo local. Durante buena parte del encuentro, el Halcón consiguió controlar los avances del Xeneize y encontró en su arquero, Matías Borgogno, una pieza fundamental para sostener la igualdad. Boca generó situaciones, pero careció de precisión en los metros finales y comenzó a sentir la presión de los resultados que llegaban desde otras canchas.

La expectativa también estaba puesta en el duelo entre Rosario Central y Estudiantes de Río Cuarto. El conjunto rosarino había conseguido una ventaja que lo acercaba a la consagración y mantenía en vilo a sus hinchas, mientras Boca necesitaba ganar para asegurarse el primer lugar.

En el segundo tiempo, el equipo local continuó buscando alternativas para quebrar la resistencia defensiva de su rival. Las intervenciones de Borgogno postergaban el festejo, pero el Xeneize mantuvo la iniciativa y no dejó de insistir.

La recompensa llegó cuando el reloj marcaba los 95 minutos. Tras un envío al área desde el sector izquierdo y una intervención fallida del arquero visitante, la pelota quedó disponible para Enner Valencia, quien aprovechó la oportunidad y estableció el 1-0 definitivo.

El tanto provocó una celebración multitudinaria en las tribunas. La conquista modificó por completo el desenlace de la definición y dejó sin posibilidades a Rosario Central, que pese a conseguir su victoria terminó como escolta.

De esta manera, Boca volvió a ocupar el lugar más alto del fútbol nacional y sumó una nueva estrella a su historia. La consagración representa un importante impulso para un plantel que todavía tiene desafíos relevantes por delante.

Boca campeón: los desafíos que tendrá por delante

El calendario xeneize continuará con compromisos decisivos en distintas competencias. Entre ellos aparece el cruce frente a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, además de la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y la continuidad de los playoffs del Torneo Clausura.

Con una definición cargada de dramatismo y un protagonista inesperado en el momento justo, Boca encontró en el último suspiro la victoria que necesitaba para transformarse en el nuevo campeón argentino.

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