Una ONG que ayuda a otras ONG llega a Jujuy: buscan sumar voluntarios y empresas a proyectos solidarios

La organización internacional Umbrella Initiatives , conocida en español como Iniciativas Sombrilla , llegará a Jujuy con una propuesta que busca conectar a organizaciones sociales con personas, empresas e instituciones dispuestas a colaborar con al ONG .

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Su fundadora, Alicia Dipierri, explicó cómo funciona esta iniciativa que nació en Namibia, África , y que tendrá su primera actividad en Argentina el próximo 26 de noviembre. A diferencia de otras organizaciones solidarias, Umbrella Initiatives tiene como objetivo ayudar a otras ONG, identificando sus necesidades y vinculándolas con quienes cuentan con recursos , conocimientos o tiempo para aportar. La propuesta apunta a facilitar la colaboración sin que necesariamente implique una donación de dinero.

"Es difícil estar en un país con tanta necesidad y quedarse con las manos cruzadas" , expresó Dipierri en su visita a Canal 4, al recordar sus primeros años en Namibia, donde comenzó a involucrarse en distintos proyectos sociales hasta crear su propia organización.

La fundadora explicó que la iniciativa surgió al observar que muchas personas e instituciones tenían intenciones de ayudar, pero desconocían cuáles eran las necesidades concretas de las organizaciones sociales. En lugar de desarrollar proyectos que otras ONG ya estaban llevando adelante, decidió crear una red que permitiera conectar a quienes necesitan colaboración con aquellos que pueden ofrecerla.

Dipierri describió a Iniciativas Sombrilla como una central de información que permite identificar proyectos, necesidades y recursos disponibles para distribuir la ayuda de manera más eficiente. "Me pareció superlativo, repetitivo, hacer lo que ya estaban otras ONG haciendo y que era más interesante tratar de crear un puente entre todos aquellos que quieren ayudar", señaló.

La experiencia comenzó mediante el contacto con organizaciones que trabajaban en barrios vulnerables de Namibia y personas vinculadas al ámbito diplomático que tenían posibilidades de colaborar. Con el tiempo, esa red se amplió e incorporó a empresas y ciudadanos del país africano.

Una ONG que ayuda a otras ONG llega a Jujuy

Cuatro toneladas de donaciones y 40 ONG acompañadas

Uno de los principales resultados de Umbrella Initiatives en Namibia fue la creación de centros de donación que funcionan gracias al trabajo conjunto de diferentes instituciones. Según detalló Dipierri, en dos años lograron recolectar y distribuir cuatro toneladas de donaciones a través de tres centros. Esta cifra no incluye muebles, heladeras y otros elementos de gran tamaño que también fueron entregados a organizaciones sociales.

El proyecto fue posible gracias a distintas contribuciones: una cadena de supermercados facilitó espacios para instalar los centros de recolección, una empresa aportó recipientes reutilizados, otra entregó pintura y una escuela de arte colaboró con su decoración.

Además, la organización realizó 12 talleres de formación y brindó acompañamiento a 40 ONG en Namibia. "Namibia me enseñó que la gente es muy generosa y que también uno puede hacer mucho con poco, porque no hace falta tener la solución entera, podemos también ser parte de la solución", destacó.

La fundadora explicó que incluso elementos cotidianos, como una cuna que una familia ya no utiliza, pueden convertirse en recursos valiosos cuando existe una organización capaz de identificar quién los necesita y facilitar su entrega.

Una ONG que ayuda a otras ONG llega a Jujuy

Jujuy tendrá el primer encuentro de Iniciativas Sombrilla en Argentina

La experiencia desarrollada en África comenzará a replicarse en Argentina con una actividad denominada "ONGs en el Foco", que se realizará el próximo jueves 26 de noviembre, a las 18 horas, en Jujuy. El encuentro contará con la participación de 12 organizaciones jujeñas que tendrán cinco minutos cada una para presentar sus proyectos, explicar cómo trabajan y detallar de qué manera pueden sumarse voluntarios, empresas e instituciones.

Dipierri explicó que el objetivo no es únicamente dar a conocer a las organizaciones, sino mostrar las necesidades concretas que enfrentan para desarrollar sus actividades. "¿Cómo podemos sumarnos a lo que están haciendo? Esa es la pregunta que me parece clave", sostuvo. La convocatoria está dirigida tanto al público en general como al sector empresarial, ya que la organización busca promover distintas formas de participación y colaboración.

Convocan a empresarios y voluntarios: no es necesario donar dinero

Uno de los puntos que destacó Dipierri es que las empresas no necesitan realizar aportes económicos para colaborar con las organizaciones sociales. Según explicó, muchas veces existen materiales, instalaciones o elementos que ya no se utilizan y que podrían aprovecharse en distintos proyectos solidarios.

Entre los ejemplos mencionó espacios disponibles, recipientes, palets, restos de pintura, ropa y sábanas que los hoteles reemplazan periódicamente y que podrían destinarse a instituciones que las necesitan. "Vengan, empresarios, vengan. No les vamos a pedir dinero, no tienen que identificarse, pueden estar silenciosamente siendo parte de la audiencia", invitó la fundadora.

La propuesta también contempla la participación de personas interesadas en ofrecer su tiempo como voluntarias, colaborar con conocimientos específicos o acompañar proyectos que ya están en funcionamiento.

Cómo participar del encuentro del 26 de noviembre

El evento "ONGs en el Foco" tendrá cupos limitados, por lo que quienes deseen participar deberán inscribirse previamente. Toda la información sobre las 12 organizaciones participantes, las formas de contacto y los canales de inscripción está disponible en la página oficial de Iniciativas Sombrilla: www.iniciativas-sombrilla.org.

Dipierri anticipó que el encuentro tendrá una dinámica ágil, con presentaciones breves de cada organización y dos sorpresas preparadas para los asistentes. La actividad marcará el inicio de Umbrella Initiatives en Argentina, con la intención de trasladar a Jujuy el modelo de colaboración que ya permitió conectar recursos y necesidades de numerosas organizaciones sociales en Namibia.