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6 de noviembre de 2026 - 12:52
Jujuy.

Piden elevar a juicio al conductor acusado por la muerte de un matrimonio en la Ruta 66

El MPA pidió llevar a juicio al conductor acusado por la muerte de un matrimonio en la Ruta 66. Sus dos hijas sufrieron graves heridas.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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El conductor de la camioneta involucrada, un hombre de 38 años, está imputado por doble homicidio con dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual, en concurso real. Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el requerimiento de apertura a juicio fue presentado el pasado 2 de octubre por la Fiscalía a cargo de Alejandro Maldonado.

De acuerdo con la reconstrucción realizada durante la investigación, una camioneta Toyota circulaba en sentido norte-sur cuando su conductor realizó una maniobra brusca hacia la izquierda. El vehículo atravesó el cantero central que separa ambos sentidos de circulación e ingresó al carril contrario. En ese momento, impactó frontalmente contra un automóvil Chevrolet Prisma que avanzaba en dirección opuesta.

La violencia del choque provocó la muerte en el lugar de las dos personas que viajaban en los asientos delanteros del automóvil: un matrimonio de Palpalá.

En la parte trasera del vehículo se encontraban las dos hijas de la pareja, quienes sufrieron lesiones de gravedad y debieron ser trasladadas de urgencia al hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy.

El hecho generó una profunda conmoción por las consecuencias del impacto y la situación de las dos menores que sobrevivieron al accidente.

Qué significa la acusación de doble homicidio con dolo eventual

La investigación penal está a cargo del fiscal Alejandro Maldonado, quien solicitó que el conductor de la camioneta sea juzgado por doble homicidio con dolo eventual y lesiones graves con dolo eventual, en concurso real.

El dolo eventual es una figura jurídica que se aplica cuando se atribuye a una persona haber actuado aceptando la posibilidad de provocar un resultado grave o mortal, aunque ese no haya sido su objetivo directo.

En este caso, la Fiscalía considera que existen elementos suficientes para sostener esa acusación y solicitar que el expediente avance hacia la etapa de juicio.

Sin embargo, la calificación penal deberá ser evaluada en el proceso judicial y no implica que la responsabilidad del conductor ya haya sido establecida mediante una sentencia.

La audiencia de control de acusación está prevista para el 19 de noviembre, a las 8:30. Durante esa instancia se analizará el requerimiento presentado por la Fiscalía y los planteos que correspondan a las partes.

De avanzar el proceso, el caso llegará a juicio oral, donde se deberán determinar las responsabilidades por el accidente que terminó con la vida del matrimonio y dejó a sus dos hijas gravemente heridas.

Por el momento, el conductor continúa imputado y la causa se encuentra a la espera de esa audiencia judicial.

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