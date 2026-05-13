miércoles 13 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
13 de mayo de 2026 - 14:05
Jujuy.

"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

José Pinto, hijo de la pareja que murió en el choque frontal de Ruta 66, pidió justicia por sus padres y sus hermanas internadas.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Choque frontal en Ruta 66

Choque frontal en Ruta 66

Lee además
Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"
choque en ruta 66: el conductor imputado por dos muertes quedo en libertad
Jujuy.

Choque en Ruta 66: el conductor imputado por dos muertes quedó en libertad

Embed - JOSÉ PINTO

Pedido de justicia

José Pinto, hijo de la pareja fallecida, habló tras el siniestro y pidió justicia por sus padres y por sus hermanas, que continúan internadas con graves heridas.

"Hablo también en nombre de mis hermanas, pido justicia por mis papás, pero también por mis hermanas que están peleando por sus vidas. Solo queremos justicia", manifestó el joven quien también sostuvo que sus padres eran personas con proyectos y una vida por delante.

A mis viejos me los quitaron, los mataron, eran dos personas llenas de proyectos y de vida. A mis viejos me los quitaron, los mataron, eran dos personas llenas de proyectos y de vida.

choque Ruta 66 (7)

Estado de salud de las otras dos pasajeras

Pinto contó que sus hermanas continúan internadas en el Hospital Pablo Soria y que la evolución se sigue día a día. Cabe destacar que ambas mujeres iban en el vehículo en el momento del choque frontal.

“Mis hermanas ahora están peleando por sus vidas en el hospital. El pronóstico es bueno, están evolucionando, aunque no nos dicen mucho, esto es un día a día”, señaló.

Sobre el estado de salud, indicó que una de ellas presenta muchos golpes y fracturas, mientras que la otra sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece en coma farmacológico.

choque Ruta 66 (3)

Una familia conocida en Palpalá

El hijo de la pareja fallecida también habló del vínculo que sus padres tenían con la comunidad de Palpalá. Según contó, su papá era muy conocido por su trayectoria laboral.

“Era una familia conocida porque mi papá era muy conocido, 20 años trabajando en Zapla, también remisero, era muy querido. Todos en Palpalá saben quiénes eran”, dijo.

Sin contacto del conductor

Pinto aseguró que, hasta el momento, el conductor de la camioneta no tuvo contacto con la familia ni realizó un pedido de disculpas.

El conductor no tuvo ningún contacto con nosotros, ni un pedido de disculpas.

Además, señaló que solo tomaron conocimiento de "algunos comentarios despectivos" en redes sociales, pero que no hubo comunicación directa con ellos.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Choque en Ruta 66: el conductor imputado por dos muertes quedó en libertad

Quedó detenido el conductor de la camioneta del choque fatal en Ruta 66

El fiscal confirmó cuáles serían las causas del choque frontal en Alto Comedero

Confirman dos muertos y tres heridos en el choque de Ruta 66

Lo que se lee ahora
Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores video
Jujuy.

Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Por  Claudio Serra

Las más leídas

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal video
Reclamo.

Jujuy se sumó a la Marcha Universitaria Federal en defensa de la educación pública

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero
Deportes.

Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

Choque en Ruta 66. video
Policiales.

Choque en Ruta 66: "La pena que podría tener el conductor es de 2 a 5 años"

Palma Sola: decomisaron 20 quirquinchos que estaban en manos de cazadores video
Jujuy.

Rescataron de cazadores a 20 quirquinchos en Palma Sola

Arreglo calefón - Foto generada por Inteligencia Artificial (IA) video
Seguridad.

El error que se repite en muchas casas de Jujuy y puede terminar en accidentes o problemas respiratorios

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel