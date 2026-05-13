"A mis viejos me los quitaron": rompió el silencio el hijo de la pareja que murió en Ruta 66

El pedido de justicia por la pareja que murió en el choque frontal de Ruta 66 fue realizado por José Pinto, uno de sus hijos, quien habló en nombre de sus hermanas internadas en el Hospital Pablo Soria. El siniestro ocurrió el viernes 8 de mayo, a la altura del barrio Alto Comedero, cuando una camioneta se cruzó de carril e impactó contra el vehículo en el que viajaba la familia.

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Pedido de justicia

José Pinto, hijo de la pareja fallecida, habló tras el siniestro y pidió justicia por sus padres y por sus hermanas, que continúan internadas con graves heridas.

"Hablo también en nombre de mis hermanas, pido justicia por mis papás, pero también por mis hermanas que están peleando por sus vidas. Solo queremos justicia", manifestó el joven quien también sostuvo que sus padres eran personas con proyectos y una vida por delante.

A mis viejos me los quitaron, los mataron, eran dos personas llenas de proyectos y de vida. A mis viejos me los quitaron, los mataron, eran dos personas llenas de proyectos y de vida.

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Estado de salud de las otras dos pasajeras

Pinto contó que sus hermanas continúan internadas en el Hospital Pablo Soria y que la evolución se sigue día a día. Cabe destacar que ambas mujeres iban en el vehículo en el momento del choque frontal.

“Mis hermanas ahora están peleando por sus vidas en el hospital. El pronóstico es bueno, están evolucionando, aunque no nos dicen mucho, esto es un día a día”, señaló.

Sobre el estado de salud, indicó que una de ellas presenta muchos golpes y fracturas, mientras que la otra sufrió un fuerte golpe en la cabeza y permanece en coma farmacológico.

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Una familia conocida en Palpalá

El hijo de la pareja fallecida también habló del vínculo que sus padres tenían con la comunidad de Palpalá. Según contó, su papá era muy conocido por su trayectoria laboral.

“Era una familia conocida porque mi papá era muy conocido, 20 años trabajando en Zapla, también remisero, era muy querido. Todos en Palpalá saben quiénes eran”, dijo.

Sin contacto del conductor

Pinto aseguró que, hasta el momento, el conductor de la camioneta no tuvo contacto con la familia ni realizó un pedido de disculpas.

El conductor no tuvo ningún contacto con nosotros, ni un pedido de disculpas.

Además, señaló que solo tomaron conocimiento de "algunos comentarios despectivos" en redes sociales, pero que no hubo comunicación directa con ellos.