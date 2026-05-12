Gimnasia de Jujuy cayó en Tucumán pero se mantiene puntero

Gimnasia de Jujuy no pudo desarrollar su juego y tropezó con San Martín de Tucumán que se impuso 2 a 0. A pesar del traspié, el “Lobo” sigue liderando la Zona B de la Primera Nacional con 23 unidades, al cabo de la fecha 13.

El partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán tiene un nuevo horario confirmado para el próximo martes 12 de mayo.

Los goles fueron anotados por Diego Diellos (68’) y Matías García (92’). Lucas Diarte (80’) fue expulsado en el local.

Con el correr de los minutos, el “Lobo” comenzó a asentarse mejor en el partido, adelantó líneas y buscó imponer su juego en la mitad de la cancha, aunque sin demasiada profundidad en los últimos metros.

La ocasión más peligrosa de la etapa inicial llegó a los 34 minutos y fue para el “Santo”. Alan Cisnero filtró una gran habilitación para Diego Diellos, que definió cruzado dentro del área, pero apareció una notable respuesta de Álvarez para evitar la caída de su arco.

El primer tiempo también tuvo varias infracciones y juego friccionado. En Gimnasia fue amonestado Martín Lazarte a los 10 minutos, mientras que en San Martín vio la tarjeta amarilla Lucas Diarte a los 38’, ambas mostradas por el árbitro Maximiliano Manduca.

LOBO JUJEÑO2

Tiempo de definiciones

El complemento comenzó con un trámite muy disputado y varias infracciones. El árbitro Maximiliano Manduca mostró tarjetas amarillas a Ezequiel Parnisari y Jorge Juárez en los primeros minutos, mientras el “Lobo” intentaba adelantarse en el campo para buscar el desnivel.

Con la intención de darle mayor peso ofensivo al equipo, el entrenador de Gimnasia movió el banco y mandó a la cancha a Claudio Pombo y Abel Argañaraz. Más tarde también ingresaron Octavio Bianchi y Maximiliano Casa, en busca de una reacción del conjunto jujeño.

LOBO JUJEÑO4

Sin embargo, el “Santo” fue el que encontró la efectividad. A los 22 minutos del segundo tiempo, Diego Diellos apareció completamente solo dentro del área y conectó un cabezazo letal para vencer a Milton Álvarez y abrir el marcador en favor del equipo tucumano.

El partido se volvió todavía más intenso en el tramo final. Matías García fue amonestado en San Martín y, a los 35 minutos, Lucas Diarte vio la segunda tarjeta amarilla y dejó al local con diez jugadores. A partir de allí, Gimnasia intentó aprovechar la superioridad numérica y fue con más empuje que claridad en busca del empate.

Pero cuando el “Lobo” estaba volcado al ataque, San Martín liquidó la historia en tiempo de descuento. A los 47 minutos, Matías García apareció para marcar el segundo gol y sellar el triunfo del conjunto tucumano, que festejó junto a su gente una importante victoria en La Ciudadela.

Vuelta a los entrenamientos

Los dirigidos por Hernán Pellerano retomarán los entrenamientos a la brevedad, de cara al partido que disputarán con Temperley el próximo domingo 17, en el estadio “23 de Agosto”, por la fecha 14. El duelo ante el “Gasolero”, que en su última presentación fue goleado en su cancha por Deportivo Maipú 5 a 0, se presenta como una oportunidad propicia para que el albiceleste se reencuentre con la senda del triun