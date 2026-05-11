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11 de mayo de 2026 - 19:56
Deportes.

Tucumán prepara un riguroso operativo por la llegada de hinchas de Gimnasia de Jujuy

La Policía de Tucumán diagramó un estricto operativo de seguridad para recibir a hinchas de Gimnasia de Jujuy.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Tucumán prepara un riguroso operativo por la llegada de hinchas de Gimnasia de Jujuy

Tucumán prepara un riguroso operativo por la llegada de hinchas de Gimnasia de Jujuy

Este martes desde las 21.10, San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy en el estadio La Ciudadela de San Miguel de Tucumán, y la Policía diagramó un esquema de control para los hinchas jujeños que viajarán para el partido de la Primera Nacional.

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El Jefe de Policía tucumano, Joaquín Girvau, confirmó que el operativo involucrará a grupos especiales y anillos de seguridad desde los puestos fronterizos hasta el estadio, disponiendo de más de 250 efectivos afectados.

Control en el límite de Tucumán con Salta

La vigilancia empezará en el acceso norte a la ciudad. "Se va a hacer el primer anillo de seguridad en los puestos fronterizos, donde vamos a pedir informe a cada uno de los simpatizantes. En el puesto Cabo Vallejo vamos a tener varios anillos de seguridad", explicó Girvau.

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Aclaró que la idea es evitar el ingreso de elementos prohibidos, y dejó una advertencia para los jujeños. "No se va a permitir el ingreso a la provincia con bebidas alcohólicas. Se va a hacer una buena requisa en cada uno de los vehículos y colectivos".

Sin previa de los hinchas de Gimnasia de Jujuy

"No se va a permitir ninguna previa alrededor del estadio por parte del visitante. Llegan a Tucumán, ingresan al estadio, se retiran y vuelven a su provincia", dijo de manera tajante el Jefe de la Policía, tras la polémica por la visita de hinchas salteños a esa ciudad.

En la visita de Juventud Antoniana, la policía detuvo a hinchas salteños al secuestrar armas blancas y droga en los colectivos. "Con eso se van a encontrar: con una policía que va a controlar. Si el comportamiento es malo, tenemos los grupos especiales preparados para detener y trasladar a la comisaría".

"Queremos que sea una fiesta del fútbol, que se sientan acompañados, pero no vamos a permitir ningún tipo de atropello", concluyó Girvau. Los simpatizantes jujeños ocuparán un sector del estadio en calle Bolívar, cerca del codo de Bolívar y Matienzo.

Dónde y cómo comprar las entradas

Para adquirir las entradas para ver al Lobo en la provincia de Tucumán se debe ingresar a pasesvip.com.ar. Cabe destacar que el stock es limitado y es sólo para hinchas de Gimnasia de Jujuy, que podrá ingresar hasta dos mil hinchas.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan la caravana a Tucumán
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La agrupación La 22 LSD organiza el traslado desde Jujuy hacia San Miguel de Tucumán. Según informaron, el valor del pasaje es de $40.000 ida y vuelta. La salida está prevista para el martes a las 7 de la mañana y el regreso será después del partido.

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