Tucumán prepara un riguroso operativo por la llegada de hinchas de Gimnasia de Jujuy

Este martes desde las 21.10, San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy en el estadio La Ciudadela de San Miguel de Tucumán , y la Policía diagramó un esquema de control para los hinchas jujeños que viajarán para el partido de la Primera Nacional.

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El Jefe de Policía tucumano, Joaquín Girvau , confirmó que el operativo involucrará a grupos especiales y anillos de seguridad desde los puestos fronterizos hasta el estadio , disponiendo de más de 250 efectivos afectados .

La vigilancia empezará en el acceso norte a la ciudad. "Se va a hacer el primer anillo de seguridad en los puestos fronterizos, donde vamos a pedir informe a cada uno de los simpatizantes. En el puesto Cabo Vallejo vamos a tener varios anillos de seguridad", explicó Girvau.

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Aclaró que la idea es evitar el ingreso de elementos prohibidos, y dejó una advertencia para los jujeños. "No se va a permitir el ingreso a la provincia con bebidas alcohólicas. Se va a hacer una buena requisa en cada uno de los vehículos y colectivos".

Sin previa de los hinchas de Gimnasia de Jujuy

"No se va a permitir ninguna previa alrededor del estadio por parte del visitante. Llegan a Tucumán, ingresan al estadio, se retiran y vuelven a su provincia", dijo de manera tajante el Jefe de la Policía, tras la polémica por la visita de hinchas salteños a esa ciudad.

En la visita de Juventud Antoniana, la policía detuvo a hinchas salteños al secuestrar armas blancas y droga en los colectivos. "Con eso se van a encontrar: con una policía que va a controlar. Si el comportamiento es malo, tenemos los grupos especiales preparados para detener y trasladar a la comisaría".

"Queremos que sea una fiesta del fútbol, que se sientan acompañados, pero no vamos a permitir ningún tipo de atropello", concluyó Girvau. Los simpatizantes jujeños ocuparán un sector del estadio en calle Bolívar, cerca del codo de Bolívar y Matienzo.

Dónde y cómo comprar las entradas

Para adquirir las entradas para ver al Lobo en la provincia de Tucumán se debe ingresar a pasesvip.com.ar. Cabe destacar que el stock es limitado y es sólo para hinchas de Gimnasia de Jujuy, que podrá ingresar hasta dos mil hinchas.

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La agrupación La 22 LSD organiza el traslado desde Jujuy hacia San Miguel de Tucumán. Según informaron, el valor del pasaje es de $40.000 ida y vuelta. La salida está prevista para el martes a las 7 de la mañana y el regreso será después del partido.