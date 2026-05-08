Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan el viaje a Tucumán para acompañar al equipo en el partido ante San Martín, correspondiente a la Primera Nacional. Una agrupación está a cargo del traslado y ofrece pasajes de ida y vuelta.

La agrupación La 22 LSD organiza el traslado desde Jujuy hacia San Miguel de Tucumán. Según informaron, el valor del pasaje es de $40.000 ida y vuelta . La salida está prevista para el martes a las 7 de la mañana y el regreso será después del partido.

Por el momento, no hay una definición sobre cuántos colectivos saldrán desde Jujuy . Los organizadores tampoco estiman un número final de pasajeros, aunque esperan una importante presencia de hinchas jujeños en Tucumán.

Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan la caravana a Tucumán Hinchas de Gimnasia de Jujuy organizan la caravana a Tucumán

Además de quienes viajen en colectivo, se espera que muchos simpatizantes se trasladen en autos particulares para acompañar al Lobo en este encuentro clave durante que lo tiene como líder de la Primera Nacional.

Cómo conseguir pasajes

Los interesados en viajar pueden comunicarse con la organización al número 3884875087 para consultar disponibilidad y coordinar el traslado. Desde la agrupación esperan una gran convocatoria de hinchas para alentar a Gimnasia de Jujuy en su visita a San Martín de Tucumán.

El choque en Tucumán

Gimnasia de Jujuy visita este martes 12 de mayo a San Martín de Tucumán por la Fecha 13 de la Primera Nacional. El choque entre el Lobo y el Santo se jugará en el estadio La Ciudadela a las 21:10 con el arbitraje de Maximiliano Manduca y los asistentes Damián Espinoza y Roberto Rosas. El cuarto árbitro Francisco Acosta.

Optimismo en el Lobo

Cristian Menéndez aseguró que “creo que se va a dar un lindo partido. Una linda cancha contra un rival que intenta jugar también. Si bien todos los partidos son distintos, sabemos con qué nos podemos encontrar también”, argumentó el delantero.

“Fue un rebote que quedó ahí, pero bueno, por suerte entró y sí, me lo dieron. Yo lo agarro”, bromeó el experimentado futbolista, que agregó que el equipo está cumpliendo una buena campaña. “Contento por el presente del equipo”.

Embed - Cristian Menéndez - Gimnasia

“Si bien este partido era importante haber sumado de tres, creo que cuando no quiere entrar la pelota hay que sumar. También se nos dieron algunos resultados y yo digo que por ahí nos separemos un poquito de los que nos siguen”, deslizó.

Gimnasia de Jujuy y el desafío Tucumán

Para el choque con el equipo tucumano, Menéndez indicó que “hay que ir a salir a buscar esos tres puntos que también nos van a dar un poquito más de tranquilidad”. El Lobo es líder de su zona seguido de su escolta Tristán Suarez.

“Para mantenerse creo que hay que seguir así, acompañando, estando unidos. La verdad que estamos haciendo un buen trabajo en todos los aspectos en el club, así que esperemos seguir así y contamos con su apoyo siempre”, subrayó.

Con la confirmación desde Tucumán, habrá 2.000 hinchas jujeños presentes en el estadio La Ciudadela. “Nos pusimos muy contentos porque a medida que se pueda, de a poco y tomando las precauciones, creo que es muy lindo que estén las dos hinchadas en la cancha. Al jugador también creo que lo motiva mucho”, cerró.