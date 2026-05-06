Quién es Maximiliano Manduca, el árbitro de Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán

La designación de Maximiliano Manduca como árbitro para el partido entre San Martín de Tucumán y Gimnasia de Jujuy fue confirmada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la Fecha 13 de la Primera Nacional. El encuentro se jugará el próximo 12 de mayo , cuando el Lobo visite al Santo.

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Lo acompañarán en la terna arbitral: Damián Espinoza como asistente 1; Roberto Rosas como asistente 2; y el cuarto árbitro Francisco Acosta.

Maximiliano Manduca nació en Santa Fe y surgió del referato de la Liga Santafesina. Este año debutó en la Primera Nacional y su primer partido en la categoría fue All Boys vs Mitre de Santiago del Estero.

En el caso de Gimnasia de Jujuy, el árbitro ya lo dirigió una vez durante la temporada 2026.

Maximiliano Manduca arbitro (1)

Los partidos de Manduca en la Primera Nacional 2026

En la temporada 2026 de la Primera Nacional, Maximiliano Manduca dirigió diez partidos. En esa sumatoria de encuentros, mostró 47 tarjetas amarillas, de las cuales una terminó en doble amonestación y posterior expulsión. Además, registra una tarjeta roja directa. Los partidos que dirigió fueron:

All Boys 2-1 Mitre de Santiago del Estero

Gimnasia de Jujuy 1-0 Quilmes

Racing de Córdoba 2-1 Almirante Brown

Ferro 0-2 Los Andes

Deportivo Maipú 0-1 Godoy Cruz

Agropecuario 0-2 Tristán Suárez

Deportivo Madryn 2-1 Almirante Brown

Quilmes 0-0 Nueva Chicago

Central Norte 0-1 Ciudad de Bolivar

Godoy Cruz 2-2 Deportivo Morón

En promedio, Manduca mostró casi cinco tarjetas amarillas por partido durante sus presentaciones en la categoría.

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El antecedente con Gimnasia de Jujuy

Manduca estuvo a cargo del partido entre Gimnasia de Jujuy y Quilmes por la Fecha 3 de la Primera Nacional. El encuentro se disputó en el Estadio 23 de Agosto y el equipo de Hernán Pellerano ganó con gol de Hugo Soria.

En ese cruce, el árbitro mostró tres tarjetas amarillas: Cosaro y Maidana para el Lobo, y Kippes para la visita. No hubo expulsiones.

Embed - Gimnasia Jujuy 1 Quilmes 0 (Primera Nacional)

Gimnasia de Jujuy vs San Martín de Tucumán: día y horario

El partido entre Gimnasia de Jujuy y San Martín de Tucumán, correspondiente a la Fecha 13 de la Primera Nacional, se disputará el martes 12 de mayo desde las 19 horas en el estadio La Ciudadela.

El encuentro se jugará ese día debido a que el Ciruja tiene previamente un compromiso por Copa Argentina ante Banfield, previsto para el viernes 8.