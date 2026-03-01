Gimnasia de Jujuy derrotó a Quilmes en el 23 de Agosto

Gimnasia de Jujuy derrotó 1 a 0 a Quilmes este domingo 1 de marzo en el estadio Estadio 23 de Agosto, por la fecha 3 de la Primera Nacional, Zona B.
Con gol de Hugo Soria al inicio del partido, los dirigidos por Hernán Pellerano volvieron al triunfo y sumaron tres puntos valiosos.
El único gol del encuentro llegó temprano: a los 7 minutos del primer tiempo, Hugo Soria aprovechó su oportunidad y marcó el tanto que terminó definiendo el partido a favor del “Lobo”.
El equipo jujeño supo sostener la ventaja durante el resto del encuentro, mostrando orden defensivo y firmeza para cerrar el resultado ante un rival que intentó reaccionar pero no logró romper el cero en el arco local.
El árbitro principal fue Maximiliano Manduca, acompañado por Diego Martín (asistente 1), Matías Balmaceda (asistente 2) y Mauricio Martín como cuarto árbitro.
Con este triunfo, Gimnasia suma 6 puntos en el torneo, producto de dos victorias y una derrota en lo que va de la competencia, y se mantiene expectante en la Zona B.
La Asociación del Fútbol Argentino anunció la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 y de la 4 de la Primera Nacional, prevista del jueves 5 al domingo 8 de marzo, y del resto de las categorías del fútbol argentino.
La decisión fue adoptada por unanimidad en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional y responde al rechazo institucional a una denuncia presentada por ARCA, que derivó en un llamado a indagatoria de autoridades de la casa madre del fútbol.
Incluye también la suspensión de la actividad en todas las categorías del fútbol argentino, según resolvió por unanimidad el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.
En un comunicado, la AFA afirmó que no existe deuda fiscal exigible y que las obligaciones mencionadas en la denuncia fueron canceladas de manera voluntaria antes de su vencimiento, situación que actualmente está bajo análisis de la Cámara de Apelaciones. En ese contexto, el titular de la AFA, Claudio Tapia, cuenta con el respaldo pleno de los clubes, que consideran que la medida judicial carece de sustento legal. La suspensión afecta a toda la programación oficial y deja en suspenso la reanudación del calendario hasta que se esclarezca el conflicto judicial.
